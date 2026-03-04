Sánchez respon a l’amenaça de Trump: La posició del govern espanyol es resumeix en 'No a la guerra'
Es nega a fer “seguidisme” per por a represàlies i sosté que l'Estat disposa de recursos per mitigar l’impacte
El president espanyol, Pedro Sánchez, ha recuperat el lema del “No a la guerra” per explicar la seva posició davant el conflicte a l’Iran. En una declaració institucional a la Moncloa, ha assegurat que l’Estat “no serà còmplice” d’una ofensiva nociva per al món i contrària als seus valors i interessos “simplement per por a les represàlies” del president nord-americà, Donald Trump. Ha apuntat que el seu executiu “estudia escenaris i possibles mesures” per ajudar “les llars, els treballadors, les empreses i els autònoms” a mitigar l’impacte econòmic si és necessari. “Ens acusaran de ser ingenus per fer-ho, però ingenu és pensar que la solució és la violència i que practicar un seguidisme cec i servil és una forma de lideratge”.
És la resposta del president espanyol després que aquest dimarts el president dels Estats Units anunciés que ha ordenat tallar "tot el comerç amb Espanya" per la posició del govern de Pedro Sánchez sobre la guerra a l'Iran. Trump va recordar el seu desacord amb l'executiu espanyol pel fet que es nega a acatar la petició als socis de l'OTAN d'augmentar la despesa en defensa fins al 5%. I també va destacar la negativa del govern espanyol al fet que s'utilitzin les bases nord-americanes de Rota per a l'operació a l'Iran. "No ho poden dir ells, les podem fer servir i ningú ens dirà que no", va assegurar Trump, per afegir tot seguit que els espanyols són "fantàstics" però que "no tenen un bon líder".
“No al trencament del dret internacional”
En la seva compareixença, Sánchez ha volgut deixar clar que el govern espanyol expressa la “solidaritat” amb els països que han estat “atacats il·legalment” pel règim d’Iran, però ha recordat que el seu executiu té la mateixa posició que respecte als conflictes d’Ucraïna i Gaza: “No al trencament del dret internacional” i “no a assumir que el món només pot resoldre els seus problemes a base de bombes”. “La posició del govern d’Espanya es resumeix en quatre paraules: No a la guerra”, ha dit rememorant el lema de les mobilitzacions en contra de la guerra d’Irak, perquè cal “no repetir els errors del passat”.
I és que com aleshores, segons Sánchez, d’aquest conflicte “no en sortirà un ordre internacional més just”, sinó “més incertesa econòmica i augments del preu del petroli i del gas”. “Per això estem en contra d’aquest desastre”.
Recorda la foto de les Azores
Sánchez també ha volgut recordar explícitament la fotografia de les Azores abans de la invasió d’Irak per part dels Estats Units i el Regne Unit, amb els presidents Bush, Blair i l’aleshores president espanyol, José María Aznar. Fa 23 anys, ha dit, el govern nord-americà va “arrossegar” Espanya a un conflicte que va provocar la pitjor onada d’inseguretat a Europa, amb un augment greu del terrorisme, una crisi migratòria i un increment generalitzat dels preus de l’energia i del cost de la vida. “El regal del trio de les Azonres va ser un mon més insegur i una vida pitjor”, ha dit.
Ajuda a la repatriació
Sánchez ha afirmat que el seu executiu actuarà de la mateixa manera que ho ha fet respecte a altres conflictes. Per això està “assiustint els espanyols que es troben a Orient Mitjà perquè puguin tornar” a l'Estat. “Els nostres compatriotes poden tenir la certesa que els protegirem i els portarem a casa”, ha afirmat.
Mesures econòmiques
I davant les amenaces de Trump, Sánchez ha afirmat que el seu govern ja estudia mesures per, “si fos necessari”, mitigar l’impacte econòmic del conflicte a les llars, els treballadors, les empreses i els autònoms. “Gràcies al dinamisme de l’economia i a la responsabilitat de la política fiscal del govern, en aquests moments Espanya disposa dels recursos necessaris per afrontar aquesta crisi”, ha dit.
Col·laboració per la pau
En l’àmbit internacional, ha afirmat que el seu executiu “col·laborarà amb tots els països de la regió que aposten per la pau i el compliment de la legalitat internacional donant-los suport amb els recursos diplomàtics i materials que es requereixin”. També “treballarem amb els nostres aliats europeus en una resposta coordinada i eficaç”, ha dit.
Crítiques a Trump
Sánchez també ha llançat retrets contra els artífex del conflicte. “Entenem que els governs estem per millorar la vida de la gent i aportar solucions als problemes, no per empitjorar la vida de la gent, i és inacceptable que dirigents que són incapaços de complir aquesta missió utilitzin el fum de la guerra per ocultar el seu fracàs i omplir, de pas, les butxaques d'uns pocs, els de sempre, que guanyen quan el món deixa de construir hospitals per construir míssils”.
“La posició d’Espanya no és ingènua”
Sánchez ha apuntat que malgrat que alguns qualificaran la posició d’Espanya com a “ingènua”, en realitat “és coherent”, perquè “no es pot respondre a una il·legalitat amb una altra”, que és “com comencen els grans desastres de la humanitat”. “Les potències involucrades en aquest conflicte han de cessar les hostilitats i apostar pel diàleg i la diplomàcia”, ha dit. “En moments com aquest ens sentim més orgullosos que mai de ser espanyols”, ha sentenciat.
