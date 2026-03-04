Una jove lleidatana encallada a Indonèsia pel conflicte al Pròxim Orient: “M’han demanat fins a 5.000 euros per un vol”
Denuncia que la companyia amb la qual havia de volar no li ha ofert solucions, ni compensació per les despeses
El conflicte desencadenat al Pròxim Orient, que va obligar a tancar l’espai aeri, ha deixat molts ciutadans encallats en tercers països. Aquest ha estat el cas de Marina Cardiel, una jove lleidatana que se’n va anar de vacances a visitar una amiga a Indonèsia i ara no sap quan podrà tornar. “Havia de tornar dilluns i el meu vol feia escala a Abu Dhabi, però la companyia aèria va cancel·lar el viatge després d’esclatar la guerra i ara no sé quan podré tornar a casa”, va explicar a aquest diari. “He intentat comprar algun vol amb una ruta alternativa, però els preus estan pels núvols, demanen fins a 5.000 euros per un bitllet”, afirma, alhora que denuncia que la companyia amb la qual havia de volar no li ha ofert solucions, ni compensació per les despeses.
“Em van dir que possiblement podríem sortir a finals de setmana, però no hi ha res segur”, lamenta. Cardiel assegura que el pitjor és la incertesa de no saber quant s’allargarà aquesta situació. “He de tornar a la feina”, conclou. Un altre lleidatà que es va veure atrapat, però a Tailàndia, va ser Oscar Acín. Ja es troba a Lleida, després que l’empresa per a la qual treballava –motiu pel qual va viatjar– li pogués contractar un vol xàrter.