Espanya enviarà una fragata a Xipre per donar protecció i defensa aèria
En companyia del portaavions francès Charles de Gaulle i de vaixells de l’Armada grega
Espanya enviarà la fragata Cristóbal Colón a Xipre en companyia del portaavions francès Charles de Gaulle i d’altres vaixells de l’Armada grega per donar protecció i defensa aèria a aquest país, que va patir un atac com a conseqüència de la guerra de l’Iran, segons el Ministeri de Defensa. La fragata es va incorporar dimarts passat, dia 3, al Grup Naval del Charles de Gaulle per realitzar tasques d’escorta, protecció i ensinistrament avançat al mar Bàltic.
Amb el desplegament de la fragata, Espanya mostra el seu compromís amb la defensa de la Unió Europea i la seua frontera oriental, després que un dron de fabricació iraniana impactés en la base britànica d’Akrotiri, a l’illa mediterrània, ha subratllat Defensa. La Cristóbal Colón és la fragata de l’Armada espanyola tecnològicament més avançada i la seua missió a la Mediterrània serà oferir protecció i defensa aèria, complementant d’aquesta forma les capacitats de la bateria Patriot que Espanya té desplegada a Turquia, ha assenyalat Defensa. També estarà preparada per donar suport a qualsevol evacuació de personal civil que pogués resultar afectat pel conflicte de l’Iran.
El grup naval es dirigirà a la Mediterrània per arribar a les costes de Creta cap al dimarts 10 de març. Ben aviat, el vaixell d’aprovisionament Cantàbria sortirà a la mar per subministrar combustible i donar suport logístic durant el trànsit dels vaixells pel golf de Cadis.