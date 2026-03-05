PRÒXIM
Les defenses de l’OTAN intercepten un míssil balístic iranià que es dirigia cap a Turquia
El Govern turc condemna l’atac i es reserva al dret a respondre. Els EUA subratllen que estan “guanyant” la guerra a l’Iran i que l’ofensiva té resultats “històrics” en quatre dies
Les autoritats de Turquia van anunciar ahir l’abatiment per part de sistemes de defensa aèria de l’OTAN d’un míssil balístic disparat des de l’Iran que “es dirigia al seu espai aeri” després de sobrevolar l’Iraq i Síria, en el primer incident d’aquest tipus des de l’esclat del conflicte al Pròxim Orient per l’ofensiva llançada el 28 de febrer pels Estats Units i Israel contra el país asiàtic.
El portaveu de la Presidència turca, Burhanettin Duran, va detallar en un comunicat que un fragment del míssil “va caure en una zona desocupada al districte de Dortyol, a Hatay, sense que es registressin víctimes ni ferits”, mentre que va aplaudir “la determinació i la capacitat de Turquia per garantir la seguretat del país”.
Així mateix, el ministeri d’Exteriors turc va informar que ha convocat l’ambaixador de l’Iran al país, Mohammad Hassan Habibolahzadeh, per protestar pel llançament d’aquest míssil cap a l’espai aeri turc, segons van revelar fonts diplomàtiques en declaracions al diari Hurriyet.
En aquest sentit, Ankara busca traslladar la seua preocupació a les autoritats iranianes per aquest llançament i presentar una nota de protesta oficial davant de Teheran pels fets malgrat que el míssil hagi estat interceptat, reservant-se el dret a una resposta.
Des de Brussel·les, l’OTAN va condemnar “els atacs de l’Iran contra Turquia” i va assegurar que la seua postura de dissuasió i defensa “continua sent ferm en tots els àmbits”.
Per la seua part, el departament de Guerra dels EUA va subratllar que està “guanyant” la guerra a l’Iran a l’insistir que en “tot just quatre dies” ha aconseguit resultats “increïbles” en l’ofensiva contra el país centreasiàtic, incloent l’eliminació del líder d’una unitat que “va intentar assassinar” al president nord-americà, Donald Trump.
“Els Estats Units estan guanyant, de manera decisiva, devastadora i sense pietat. Només portem quatre dies en això. Els indicadors estan canviant. És molt aviat i ens prendrem tot el temps que calgui per assegurar-nos de tenir èxit. Però només han passat quatre dies i els resultats han estat increïbles”, va assegurar el secretari de Defensa, Pete Hegseth, en roda de premsa des de la seu del Pentàgon per donar compte de l’operació militar contra la República Islàmica.
Almenys 83 morts a l’enfonsar els EUA una fragata iraniana
Almenys 83 persones van morir ahir en l’enfonsament d’una fragata iraniana després de l’atac d’un submarí dels Estats Units a l’oceà Índic, davant la costa sud de Sri Lanka, segons va informar el viceministre d’Exteriors d’aquest país, el general Aruna Jayasekara, rescatant almenys una trentena de mariners. L’atac va impactar la fragata iraniana IRIS Dena, que transportava prop de 180 tripulants i que posteriorment es va enfonsar en aigües internacionals a uns 40 quilòmetres de la ciutat de Galle. Les Forces Armades nord-americans han bombardejat més de 20 vaixells de guerra iranians des del començament de l’operació Fúria Èpica el cap de setmana passat, incloent l’enfonsament d’un submarí.
Les forces israelianes bombardegen el sud del Líban
Israel va bombardejar ahir el sud del Líban en el marc de l’actual escalada contra les milícies xiïtes Hezbollah, aliades del règim iranià, poques hores després d’ordenar als seus habitants que es desplacin al nord del riu Litani.Els bombardejos van tenir lloc després del llançament per part de Hezbollah de cinc míssils dirigits a l’àrea metropolitana de Tel-Aviv, la majoria dels quals, va informar l’Exèrcit israelià, “van ser neutralitzats”. Tot just dos hores abans, els militars israelians havien ordenat als residents del sud del Líban, que comprèn parts de les governacions libaneses del Sud i de Nabatieh, que es desplacessin “immediatament” al nord del riu Litani abans de nous atacs contra habitatges presumptament utilitzats per Hezbollah o edificis pròxims a “instal·lacions o mitjans de combat”. El riu marca el perímetre de desplegament dels casos blaus, situats entre aquesta barrera natural i el nord de la Línia Blava; la divisòria no oficial d’aquest país amb Israel i els Alts del Golan sirians ocupats a la qual es van retirar les tropes israelianes l’any 2000, posant fi a una ocupació de 18 anys del sud del Líban.
L’ONU denuncia assassinats selectius
Una missió independent de l’ONU que investiga les violacions de Drets Humans a l’Iran va dir estar “horroritzada” per la mort de funcionaris iranians en atacs “selectius” per part dels EUA i Israel. La missió va expressar també la “profunda commoció” pels atacs que han assolit escoles a l’Iran. De la mateixa manera, es va mostrar “greument alarmada pels atacs en represàlia de l’Iran contra països veïns a la regió, amb la mort de civils.
La xifra de víctimes ja supera el miler a l’Iran
Almenys 1.045 persones han mort en els atacs d’Israel i els EUA contra l’Iran des de dissabte, segons va informar l’agència pública Fundació dels Màrtirs i Assumptes dels Veterans del país persa. Els atacs han inclòs infraestructures civils com aeroports. Les xifres continuen sent provisionals a causa de les restriccions d’accés, la interrupció gairebé total d’internet i les dificultats per a la verificació independent sobre el terreny.
Surten de l’Iran els primers 22 espanyols
Un total de 22 espanyols residents a l’Iran ja han sortit del país i han creuat la frontera amb l’Azerbaidjan, on es troben fora de perill, i avui dijous, previsiblement, arribaran a Madrid, segons va informar el ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares. A més, el ministeri de Defensa va anunciar que un primer avió Airbus A330 MRTT va partir cap al Golf Pèrsic per evacuar espanyols que s’han vist afectats davant l’escalada bèl·lica a la zona.