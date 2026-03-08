POLÍTICA
Illa: “Els pressupostos són el millor escut social contra la inestabilitat”
Insta ERC a aprovar-los per “responsabilitat” davant dels possibles efectes de la guerra. Crea un grup de treball per adoptar eventuals mesures de protecció
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va reclamar ahir a ERC “responsabilitat” i “sentit de país” per aprovar els pressupostos d’aquest any davant el context d’“inestabilitat global” que ha generat el conflicte desencadenat al Pròxim Orient. El president va fer aquesta crida en el marc d’una reunió extraordinària del Consell de Diàleg Social de Catalunya, que es va celebrar al Palau per abordar amb agents socials i econòmics la situació arran del conflicte.
Illa va defensar que comptar amb uns nous pressupostos és el “millor escut social” i va advertir que Catlaunya no pot posar en risc ni un sol euro”. En aquesta línia, va afirmar que el territori ha d’estar “preparat tant socialment com econòmicament” per fer front a les possibles conseqüències que pugui portar la guerra. “La responsabilitat avui té un nom: pressupostos”, va asseverar el president, remarcant que “sense recursos no hi ha capacitat de resposta”.
Paral·lelament, el president va anunciar que el Consell Executiu aprovarà dimarts la creació d’un grup de treball permanent amb agents socials i econòmics per decidir les “mesures adequades” per l’impacte del conflicte. L’objectiu, va assegurar, és “protegir econòmicament i socialment al conjunt del país”. “Ho hem fet anteriorment arran de la crisi provocada per la guerra dels aranzels i ho tornarem a fer ara, si cal”, va concloure.
En aquesta línia, el president de Pimec, Antoni Cañete, va defensar que les petites i mitjanes empreses no poden tornar a ser la “baula feble” davant les conseqüències econòmiques de la guerra, fent especial recalcament en l’impacte immediat que té la pujada de l’energia. Per la seua part, el secretari general d’UGT de Catalunya, Camil Ros, va reclamar actuar de forma preventiva a través de diagnosi i seguiment amb l’objectiu d’avançar-se davant d’aquestes possibles conseqüències econòmiques. “Que no hàgim d’actuar tots quan ja ha passat”. Ros va denunciar el “desordre mundial” generat per les decisions del president dels Estats Units, Donald Trump, i va reclamar una resposta unitària d’Europa per resoldre el conflicte bèl·lic.