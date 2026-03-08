PRÒXIM
Sánchez diu que “no estem sols, som els primers” contra la guerra
Veu Feijóo i Abascal “hipòcrites” per defensar el conflicte “a costa de la butxaca dels ciutadans”. El PP replica que ho utilitza per “tapar la misèria del seu Govern”
L’encreuament de retrets per la guerra a l’Orient Mitjà aviva la tensió entre els partits, amb el cap de l’Executiu central, Pedro Sánchez, que anomena “hipòcrites” Vox i PP per recolzar un conflicte que perjudicarà la butxaca dels espanyols, a la qual cosa els populars repliquen que el “no a la guerra’ és un “no a la democràcia”. La campanya electoral a Castella i Lleó va servir ahir com a escenari perquè PSOE, Sumar i Podes escenifiquessin el “no a la guerra” dels Estats Units i Israel contra l’Iran. A Sòria, Sánchez va dir que “no estem sols, som els primers”, en la rèplica a les crítiques dels populars per la seua postura sobre el conflicte iniciat per Donald Trump. Sánchez va acusar els líders del PP i Vox, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal, d’“hipòcrites” per donar suport a una guerra que perjudicarà els espanyols “a l’encarir el seu dia a dia” i els va dir que “és molt fàcil ser bel·licós a costa de la butxaca dels altres”. “Feijóo no pagarà el gas o la calefacció dels espanyols ni Abascal la gasolina dels tractors, però ambdós donen suport a la guerra de Trump a l’Iran”, va criticar davant d’un auditori que va corejar diverses vegades des del principi el “no a la guerra” i en què es va projectar la bandera en alguns moments del míting. Sánchez va recordar que el PP fa 23 anys amb José María Aznar va ficar Espanya a la guerra dels Estats Units contra l’Iraq “en contra de l’opinió pública” i va lamentar que avui tornin a fer-ho a l’Iran “demostrat que no han après res i que s’equivoquen en tot”.
El PP, que no tenia actes previstos ahir amb Feijóo, va contraatacar a través del seu secretari general, Miguel Tellado, que va dir que Sánchez «maneja el “no a la guerra”, però en realitat diu no a la democràcia» i el va acusar de portar Espanya a abandonar els seus aliats internacionals. Tellado creu que la postura de la Moncloa suposa “un deteriorament de la imatge exterior” d’Espanya i, al seu parer, Sánchez “ha de buscar enemics a l’exterior per tapar les misèries de l’interior del seu propi Govern”.
A Castella i Lleó, la candidatura d’IU-Sumar-Equo va enarborar la bandera del “no a la guerra” i la ministra de Joventut, Sira Rego, va arremetre contra la “dreta vendepatrias que no li importa sotmetre’s a Donald Trump i els seus interessos”.