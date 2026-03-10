PRÒXIM
El G7, “preparat” per alliberar reserves de cru per mitigar l’impacte de la guerra
Fins als 1.800 milions de barrils segons les estimacions, mentre el petroli supera els 100 dòlars. Les borses europees cauen per sota de l’1% en una sessió marcada per alça de l’energia
Els països del G7 van assegurar ahir que estan “preparats” per adoptar les mesures “necessàries” per mitigar l’impacte de la guerra al Pròxim Orient sobre els mercats energètics, incloent l’alliberament de reserves de petroli “estratègiques”. Així ho van afirmar els ministres de Finances del Canadà, França, Alemanya, Itàlia, el Japó, el Regne Unit i els Estats Units, després de mantenir una reunió telemàtica per abordar el conflicte i el seu impacte “en l’estabilitat de la regió, les condicions econòmiques mundials i els mercats financers”. Van subratllar la importància de mantenir “rutes comercials segures” i van afirmar que “continuaran vigilant de prop la situació i l’evolució dels mercats energètics”.
El director executiu de l’Agència Internacional de l’Energia (AIE), Fatih Birol, va alertar que els mercats del petroli s’han “deteriorat” en els últims dies en paral·lel a les dificultats de fer circular el cru que s’extreu dels països de la península Aràbiga per la guerra. Els països de l’AIE disposen actualment de 1.200 milions de barrils d’emergència pública i poden afegir uns altres 600 milions en el seu cas, segons el mateix Birol.
Mentrestant, el president dels EUA, Donald Trump, no va descartar que Washington prengui el control de les reserves de petroli iranià en plens dubtes sobre les implicacions energètiques que tindrà la guerra en contra de l’Iran.
Per la seua part, el president de Rússia, Vladímir Putin, va oferir a Europa reprendre el subministrament d’hidrocarburs, si està disposada a oferir una cooperació a llarg termini i sense pressions polítiques.
En l’àmbit borsari, les borses europees van tancar ahir amb pèrdues moderades, inferiors a l’1%, després que s’alleugés la pujada del preu del petroli i del gas després dels atacs a refineries a l’Iran i Bahrain. Aquesta rebaixa de les pèrdues de les borses es produïa després que el barril de petroli Brent es negociés al finalitzar la sessió a 100,22 dòlars amb una pujada del 7,53%. El cru West Texas Intermediate pujava al 4,86%, fins a 95,74 dòlars.
En concret, el pool repuntarà un 14,6 per cent en el seu preu mitjà diari respecte als 119 euros/MWh per ahir, segons les dades de l’Operador del Mercat Ibèric d’Energia (OMIE).
Caldria retrocedir fins al 17 de febrer del 2025 per trobar un preu mitjà diari més alt al mercat a l’engròs elèctric, quan va marcar els 138,17 €/MWh per a aquella jornada.
Segons l’organització agrària, el tancament de l’estret d’Ormuz i l’aturada de les grans plantes de producció de Qatar i l’Iran, que produeixen fins al 23% de la urea mundial, han provocat un sotrac global que amenaça directament la viabilitat de les explotacions agràries.
Actualment, un terç del comerç mundial de fertilitzants i el 20% del gas natural liquat global depenen de l’Estret d’Ormuz. Per aquest motiu, va exigir una resposta immediata davant del col·lapse del subministrament.
El preu de la llum toca avui màxims des del febrer de l’any passat
El preu mitjà de l’electricitat al mercat a l’engròs, el denominat pool, es dispararà avui fins als 136,86 euros per megawatt hora (MWh), tocant així màxims des de mitjans de febrer de l’any passat, impulsat per la tensió sobre els preus energètics pel conflicte al Pròxim Orient.
JARC demana mesures pel col·lapse de subministraments
JARC va alertar ahir que l’esclat del conflicte al Pròxim Orient ha precipitat una crisi de fertilitzants d’una gravetat extrema.