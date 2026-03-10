El Govern, llest per reprendre els ajuts però sense terminis
El Govern espanyol està llest per adoptar les mesures que consideri necessàries a fi de pal·liar els efectes econòmics de la guerra a l’Iran i assegura que té clares quines serien, però sense concretar quan podria aprovar-les a l’espera de l’evolució de la situació.
Després que el cap de l’Executiu, Pedro Sánchez, assegurés la passada setmana que, igual com ha passat en altres crisis, posarà en marxa les decisions que siguin oportunes per ajudar els sectors més afectats per la situació provocada en la guerra de l’Iran, diversos ministres van repetir ahir aquest missatge sense que, a priori, hi hagi aparences que s’aprovin en la reunió del Consell de Ministres d’avui dimarts.
El ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, va reconèixer que ja hi està havent un impacte a la butxaca dels espanyols, en especial pel preu dels combustibles, i va afirmar que el Govern central està llest per fer front als seus efectes en funció de com evolucioni la situació.
Per la seua part, la vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball, Yolanda Díaz, va detallar que l’Executiu ja té preparades diverses mesures per fer front a l’impacte econòmic per la guerra, entre les quals els ERTO per als treballadors i la prohibició d’acomiadaments, així com ajuts a empreses i el mecanisme RED per permetre que es redueixin jornades.