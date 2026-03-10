COMICIS
Mañueco, amb els sondejos a favor però amb Vox més fort
Mentre vaticinen l’estancament del PSOE i la desaparició de Podem. A les eleccions de Castella i Lleó aquest diumenge
La campanya electoral a Castella i Lleó va iniciar ahir la recta final amb la publicació dels últims sondejos permesos per la legislació electoral, que atorgarien la victòria en els comicis d’aquest diumenge al PP d’Alfonso Fernández Mañueco, però necessitant els suports de Vox, formació que podria assolir el 20 per cent dels vots, per governar. Per la seua part, els socialistes aguanten el mal resultat de les anteriors eleccions mentre els partits a la seua esquerra s’enfonsen.
Tots els sondejos coincideixen a assenyalar al PP com el partit amb més opcions de guanyar, encara que amb resultats que varien des d’una lleugera pèrdua d’escons fins a una possible millora respecte als 31 actuals, insuficients per obtenir la majoria absoluta dels 42 mínims necessaris.
En paral·lel, les estimacions apunten a un descens moderat del PSOE, que podria mantenir-se a prop dels 28 procuradors obtinguts el 2022 o perdre diversos representants. En contrast, Vox apareix com la formació amb més creixement potencial, amb previsions que situen la seua representació entre 14 i 21 escons, per sobre dels 13 que va aconseguir fa quatre anys.
Mentrestant, En Comú (Izquierda Unida, Moviment Sumar i Verds Equo) es jugaria entrar amb un representant i sortirien de l’arc parlamentari Ciutadans i Podem, que es presenta com a Podem-Aliança Verda.
Ahir, Mañueco va assegurar que la campanya electoral “va bé” per la qual cosa no “canviarà d’estratègia” i va demanar no fer “cas” de cap de les enquestes, “ni de les dolentes ni de les bones”, mentre va insistir que el PP és l’única formació que té un “projecte” per a Castella i Lleó, davant d’altres que només hi són “per bloquejar”.
Per la seua part, el líder de Vox, Santiago Abascal, va acusar el PP i el PSOE de promoure “mentides”, “una guerra bruta” contra la seua formació, i va constatar la “dificultat” de “negociar” i arribar a acords de govern a Extremadura i Aragó amb la formació dels populars.