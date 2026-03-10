Trump veu la guerra contra l’Iran “pràcticament acabada” deu dies després
L’OTAN intercepta un altre míssil a Turquia
El president dels Estats Units, Donald Trump, va assegurar ahir a la nit que l’ofensiva contra l’Iran està “pràcticament acabada”, deu dies després que els exèrcits nord-americà i israelià llancessin un atac sorpresa sobre el país centreasiàtic. En una entrevista telefònica concedida a la cadena de televisió CBS, va al·legar que “no els queda res, no els queda res en el sentit militar”.
Tot plegat, després que ahir un nou míssil balístic disparat, presumptament des de l’Iran, va ser interceptat sobre territori turc per sistemes de defensa antiaèria i antimíssils de l’OTAN i diversos trossos del projectil van impactar a la província turca de Gaziantep, sense causar víctimes ni ferits, va informar el ministeri de Defensa turc. Les forces espanyoles desplegades a Turquia van participar en el seguiment de l’artefacte, segons fonts del ministeri de Defensa espanyol.
Aquest és el segon cas des que dimecres passat, un míssil, també disparat des de l’Iran segons el Govern turc, fos interceptat sobre la província de Hatay, a 65 quilòmetres de la base aèria d’Incirlik, a la perifèria de la ciutat d’Adana.
Aquesta base militar és utilitzada per diversos països de l’Aliança Atlàntica, entre els quals els Estats Units i Espanya, que hi manté un sistema de defensa antimíssils Patriot.
Paral·lelament, l’Exèrcit d’Israel va llançar ahir de nou “una onada d’atacs simultanis” contra la capital de l’Iran, Teheran, i contra altres zones del país i del Líban.
Mentrestant, la Guàrdia Revolucionària iraniana va fer atacs contra “cinc bases estratègiques” dels Estats Units al Pròxim Orient, així com contra dos instal·lacions militars a Israel en el marc del que va descriure com la seua primera operació a gran escala des del nomenament de Mojtaba Khamenei com a nou líder suprem del país asiàtic.