PRÒXIM
Es dispara el preu de la gasolina a Lleida: diferències entre estacions de fins a 47 euros per omplir el dipòsit
La diferència amb l’estació de servei més econòmica frega els 47 euros. Disparitat enmig de l’escalada pels efectes de la guerra al Pròxim Orient
Triar l’estació de servei on proveir-se sempre ha suposat la possibilitat d’estalviar o no, però en aquests moments i en plena guerra de l’Iran la disparitat entre les més barates i les més cares s’ha aguditzat.
Tant que hi ha diferències a Lleida de fins a gairebé 47 euros per a un dipòsit de 55 litres de gasoil, i de més de 26 en gasolina. Així es desprèn de les últimes dades disponibles ahir en el ministeri de Transició Ecològica.
L’estació de servei més econòmica en gasolina se situa a Térmens (1,369 euros el litre). Aquesta no té rètol, segons el ministeri, mentre que les altres dos més barates són a Torà, d’Es Mas, i Balaguer, de Low Cost 24, en ambdós casos a 1,379 euros. En gasoil, repeteix la de Térmens com a econòmica (1,299), mentre que la de Balaguer se situa en segona posició (1,319) i en la tercera es col·loca una gasolinera de Tornabous de Low Cost 24 (1,339).
En el costat oposat del rànquing es col·loquen un punt de venda de l’Urgell, on cal pagar 1,852 euros pel litre de gasolina (112 per dipòsit), mentre que en un sortidor del Pla d’Urgell el gasoil es cobra a 2,149 (fins a 118 per proveïment). Amb tot, els últims preus mitjans eren 1,631 euros en gasolina i 1,715 per al gasoil.
En municipis de la Franja, la situació també és dispar. Per exemple, a Fraga es pot repostar a 1,468 la gasolina a bonÀrea, mentre que a Torrent de Cinca cal pagar 1,705 euros, sempre segons el ministeri. Si parlem de gasolina, a l’Agropecuaria de Fraga l’últim preu era d’1,513 euros davant dels 1,855 de Torrent.