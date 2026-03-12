POLÍTICA
Advertències sobre els acords entre Govern i ERC
Illa afirma que no és “amic de pressionar” ni de deixar-se pressionar. Junts demana amb èxit una cimera per la guerra a l’Iran
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va advertir ahir ERC que no és “amic de pressionar” ni de “deixar-me pressionar”. Així ho va dir durant la sessió de control del Parlament, contestant al president del grup dels republicans, Josep Maria Jové, que va alertar que no els pressioni amb els calendaris i va insistir que “cal complir sense més dilació allò pactat”, en el marc de les negociacions pels pressupostos. Illa va fer un “balanç positiu” del compliment dels acords amb Esquerra i va recordar el suport del PSC al projecte de pressupostos de la formació independentista el 2023, alhora que els va allargar de nou la mà per arribar a un pacte abans del 20 de març. “D’altres amaguen els acords als quals arriben; jo no tinc necessitat de fer-ho, me’n sento orgullós”, va afirmar.
Jové li va atribuir que presenti “propostes sense tenir els vots garantits”, perquè “aquesta no és la via”. “El llast que sempre arrossega el PSC és la seua dependència amb el PSOE, la submissió al PSOE”, va afirmar Jové, que va insistir al Govern que no “repeteixi el mateix error” que amb l’Estatut d’Autonomia del 2006.
En relació amb la guerra al Pròxim Orient (vegeu les pàgines 23 i 24), Illa convocarà els grups parlamentaris demà a la tarda per analitzar els efectes que pot tenir a Catalunya, després que el sol·licités la presidenta del grup de Junts, Mònica Sales, que va advertir el Govern que “està instal·lat en el col·lapse permanent” i que “això s’agreuja amb la crisi internacional”. Per la seua part, la consellera d’Economia, Alícia Romero, va assegurar que el Govern té un compromís “ineludible” amb el projecte del Hard Rock. “Hi estem treballant, seguim els tràmits i els processos”, va explicar Romero, que va assenyalar que cal esperar als informes ambientals i que s’aprovi el pla director urbanístic.
D’altra banda, el líder del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, va criticar el repartiment de certes partides en el projecte pressupostari i va demanar que s’apliqui la “motoserra”.