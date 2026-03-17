Feijóo pressiona Vox per formar govern a Aragó, Extremadura i Castella i Lleó
Abascal assegura que el seu partit entrarà en aquests executius si s’arriba a acords programàtics. El líder del PP assevera que “ningú no ha donat raons per bloquejar i que només s’han posat excuses”
El PP, amb el seu líder al capdavant, Alberto Núñez Feijóo, prova de pressionar Vox per aconseguir una entesa que permeti formar governs a Castella i Lleó, Extremadura i Aragó, un desig que Santiago Abascal comparteix, assegurant que el seu partit entrarà en aquests executius si s’arriba a acords programàtics.
Després de les eleccions a Castella i Lleó de diumenge, les direccions de les diverses formacions polítiques es van reunir ahir per analitzar uns resultats que van millorar els que tenien fins ara a la regió PP, PSOE i Vox. Els populars, amb Alberto Fernández Mañueco al capdavant, es veuen reforçats per continuar governant, i des de la direcció nacional del partit es va apel·lar a aquest fet i que es desbloquegi la situació derivada de les eleccions de mesos enrere a Extremadura i Aragó. Així, Feijóo, que va presidir la Junta Directiva Nacional del PP, va reclamar responsabilitat a Vox per formar governs regionals, assegurant que el que toca és entendre’s i el va instar que deixi de “jugar” amb la governabilitat dels territoris. “Ningú no ha donat raons per bloquejar, només s’han posat excuses, i crec que ja està bé”, va apuntar, afirmant que ho deuen “als votants”. Santiago Abascal, per la seua part, va afirmar que la seua intenció és que hi hagi aquesta entesa, i no només per donar suport des de fora, sinó per entrar en els governs de les tres autonomies que han celebrat eleccions des del mes de desembre passat, va asseverar després de presidir una reunió de la direcció de Vox. “Governarem a les tres regions”, va afirmar abans de recalcar que no volen cap repetició electoral i va insistir que primer cal negociar cada mesura i tancar els pactes. Aquests acords, van advertir, s’hauran d’aconseguir de manera individual a cada territori i ser programàtics.
A l’espera que l’evolució de les negociacions permeti aquests acords, Fernández Mañueco va ratificar que, segons la seua experiència en l’última legislatura, prefereix un govern en solitari, i davant la possibilitat d’acordar amb Vox, va assenyalar que “no es tracta de butaques, d’asseure’s al govern o no”, sinó de construir un projecte de futur. Un altre president en funcions, el d’Aragó, Jorge Azcón, va considerar que Vox ha de decidir ja si vol donar un pas endavant i “mullar-se formant part dels governs liderats pel PP”, mentre que la presidenta extremenya, María Guardiola, va reiterar la seua “mà estesa al partit d’Abascal per a un acord”.
El PSOE alerta del cost en els drets dels ciutadans
El PSOE, després de la reunió de la seua Executiva presidida per Pedro Sánchez, va mostrar la seua preocupació per la possible entrada de Vox als governs de Castella i Lleó, Extremadura i Aragó al considerar que tindria un cost per als drets dels ciutadans i suposaria que el PP blanquejaria la ultradreta. Així ho va afirmar la portaveu del partit, la lleidatana Montse Mínguez, qui va demanar als partits a l’esquerra del PSOE una reflexió i un debat sobre la possibilitat de “reunificar forces” per a pròxims comicis. En aquestes formacions a l’esquerra dels socialistes, tant al Moviment Sumar com a Podem, es van succeir les declaracions reconeixent el dur cop rebut a l’haver quedat fora del Parlament castellanolleonès. Aquests mals resultats han revifat el debat sobre els efectes de la desunió a l’esquerra amb la vista posada a Andalusia, que serà la pròxima cita electoral.