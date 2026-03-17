Moncloa aprova divendres mesures per a l’agricultura i el transport
Cuerpo subratlla l’afectació de la guerra en aquests sectors i descarta rebaixar l’IVA dels aliments. Els preus de gasolina i dièsel pugen un 16 i un 29%
El Govern central aprovarà divendres el pla de mesures per fer front a les conseqüències econòmiques a Espanya de la guerra al Pròxim Orient. Aquest pla, amb l’objectiu de “protegir als més vulnerables i als sectors més afectats”, s’aprovarà en una reunió extraordinària del Consell de Ministres, que podrà ser presidida pel cap de l’Executiu de l’Estat, Pedro Sánchez, si torna a temps de la reunió dels 27 a Brussel·les.
El ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, va subratllar que el sector agroalimentari i el del transport són els més afectats per l’escalada de preus –tant dels carburants com d’altres productes com els fertilitzants–, i va assenyalar que l’objectiu és frenar l’encariment de l’energia perquè no desemboqui en “efectes de segona ronda” que elevin els preus d’altres productes. Tanmateix, Cuerpo va descartar la rebaixa de l’IVA dels aliments, una mesura que reclamen el sector agroalimentari i pesquer, que es van reunir amb el ministre i amb el titular d’Agricultura, Luis Planas.
Per la seua part, la ministra per a la Transició Ecològica, Sara Aagesen, va assenyalar que no es tracta d’adoptar mesures que siguin “pedaços”, sinó pensar “una visió a més llarg termini”.
L’Executiu ja ha activat reunions amb els ens socials i econòmics per conèixer propostes i ha estat en contacte amb els diferents partits polítics, segons el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que va apuntar que “hi ha grups polítics que han traslladat propostes, fins i tot algunes per escrit, com també ha fet algun Govern autonòmic”. El líder de Vox, Santiago Abascal, va avançar que votaran en contra del paquet de mesures al Congrés. “Nosaltres no col·laborarem amb la màfia de Pedro Sánchez”, va explicar.
Segueixen els preus a l’alça
Paral·lelament, el preu dels carburants continua a l’alça: la gasolina va marcar diumenge passat un nou pic amb 1,73 euros el litre, mentre que el gasoil va arribar als 1,84 euros. Això suposa un augment d’un 16,5% i de gairebé un 29%, respectivament, des de l’inici dels atacs dels Estats Units i Israel contra l’Iran. En el cas del gasoil agrícola, el preu es va elevar fins als 1,5 euros el litre.
Per la seua part, el preu del barril de petroli Brent, de referència a Europa, va tornar a superar els 100 dòlars per tercera sessió consecutiva (va arribar als 106,50 dòlars), i va tancar entorn dels 102 dòlars.