El Parlament Europeu afirma que existeixen “prou proves” per portar a judici Toni Comín per assetjament sexual
L'eurodiputat electe de Junts diu que la resolució "és preliminar" i torna a negar les acusacions
L'eurodiputat electe de Junts, Toni Comín, ha tornat a negar les acusacions d'assetjament sexual i psicològic malgrat que una resolució del Parlament Europeu -avançada aquest dimarts pel diari 'Ara'- confirma que hi ha "proves suficients" per denunciar l'exconseller de Salut. "Em ratifico en el que vaig dir quan es va filtrar la denúncia fa més d'un any: nego rotundament totes les acusacions i disposo de proves i testimonis més que suficients per demostrar la seva falsedat", ha indicat en un comunicat. Comín ha assegurat que la resolució "és absolutament preliminar" i ha lamentat que l'Eurocambra "mai" li ha comunicat el resultat de la investigació oberta arran d'una denúncia d'un exassistent parlamentari de Junts.
En el comunicat, l'eurodiputat electe de Junts assegura que la cambra europea tampoc l'ha cridat mai per donar la seva versió dels fets. "Es tracta d'una resolució absolutament preliminar que, en tot cas, s'ha dictat sense un procés de contradicció de les parts", ha indicat Comín.
Segons el diari 'Ara', la resolució del Parlament Europeu confirma que hi ha "proves suficients" per denunciar l'eurodiputat electe de Junts per assetjament sexual i psicològic. L'informe dels serveis de la cambra europea afirma que hi ha diversos "testimonis creïbles" que confirmen les "al·legacions" de l'exassistent europarlamentari del partit de Carles Puigdemont i, en aquest sentit, indica que la investigació duta a terme apunta que l'actitud de l'exconseller de Salut "podria considerar-se assetjament" psicològic i sexual d'acord amb les normes de les institucions europees.
De fet, segons el mateix diari, en la resolució, el Parlament Europeu defensa "la continuació del procediment del cas" contra Comín i s'ofereix a proporcionar "suport financer" a l'exassistent per tirar endavant la denúncia a la justícia ordinària.
Amb tot, Comín ha dit que "es reserva el dret a emprendre accions legals contra les persones que estan denunciant falsament amb voluntat de difamació" i ha assenyalat que li "sorprèn que una resolució del Parlament Europeu es filtri a un mitjà de comunicació "al cap de tants mesos". Segons ha informat el diari 'Ara', la resolució és del 29 de setembre de l'any passat.
Des de Junts, han defensat el cas està tramitant-se a la Comissió de Garanties del partit i han informat que, quan s'adopti una resolució respecte de Comín, es comunicarà.
Les acusacions per assetjament sexual i psicològic contra l'eurodiputat electe de Junts es van fer públiques el gener de l'any passat, després que un exassistent parlamentari de Junts presentés una denúncia davant del Comitè Consultiu del Parlament Europeu. Aleshores, Comín ja va negar els fets i va mostrar "plena confiança" en la investigació dels serveis de la cambra. En el comunicat difós aquest dimarts, l'exconseller de Salut "recorda" que "la persona que va presentar la denúncia mai" ha treballat com a assistent per ell.