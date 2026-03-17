Romero: “Juny és molt tard per aprovar pressupostos”
La consellera alerta de dificultats per abonar nòmines si no hi ha comptes. El Col·legi d’Economistes demana “responsabilitat”
La consellera d’Economia, Alícia Romero, va avisar ahir que aprovar els pressupostos al juny, tal com planteja ERC, és “molt tard” i “complica” la situació dels comptes de la Generalitat. “Els ciutadans ens demanen que siguem eficients i eficaços amb els recursos, ara la situació és difícil perquè ni tenim pressupostos ni tenim suplements”, va assegurar. “Si això segueix així, tindrem dificultats per pagaments, sobre tot capítol 1, que significa nòmines, i haurem de retenir crèdit dels departaments per pagar a bombers, mossos, mestres o agents rurals”, va avisar. La consellera va reiterar que hi ha “marge” per a la negociació amb els republicans, a qui va tornar a demanar “responsabilitat” per “esprémer al màxim” els dies que queden abans que les esmenes a la totalitat arribin al Parlament divendres. En aquest sentit, va esmentar també la “incertesa” per la guerra a l’Iran i va apuntar que el Consell Executiu de la setmana que ve podria aprovar un primer paquet de mesures, que “complementin” les que presentarà divendres el Govern central. El PSC també va afirmar que treballa “intensament” amb ERC per desembussar els pressupostos i que esgotarà la negociació “fins a l’últim minut”. Així ho va assegurar la portaveu de la formació, Lluïsa Moret, que va insistir que insisteix que “no s’està incomplint res” sobre el traspàs de la gestió de l’IRPF i que el calendari i la forma han de ser els “adequats”. Per la seua part, el Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC) va fer una crida per aprovar “urgentment” els comptes. “En els últims anys evidencien una trajectòria pressupostària decebedora i l’actual risc d’una nova pròrroga és objecte de gran preocupació per part de la societat catalana i, en especial, del teixit econòmic i empresarial”, va alertar.
Paral·lelament, el Govern calcula que el 2025 tancarà amb el deute per sota del 29% del PIB i la xifra es reduirà fins al 22% si s’aprova la condonació de part del fons de liquiditat autonòmica (FLA).