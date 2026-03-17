Trump amenaça els seus aliats arran del rebuig d’una operació a l’estret d’Ormuz
Negativa de la UE a expandir el mandat Aspides i oposició dels pesos pesants de l’OTAN. Els EUA afirmen que permeten passar petrolers iranians per alleujar la demanda energètica mundial
El president dels Estats Units, Donald Trump, va criticar ahir la falta d’“entusiasme” per part de països aliats després del rebuig generalitzat de la seua petició de portar a terme una operació per reobrir l’estret d’Ormuz, enclavament estratègic del comerç de petroli que es troba bloquejat per l’Iran com a resposta a l’ofensiva dels EUA i Israel. Trump va advertir els Estats de l’OTAN d’un “molt mal futur” si no col·laboren en aquesta missió “menor” i els va retreure que no col·laborin quan l’Exèrcit nord-americà els ha protegit “durant 40 anys”.
Javier Colomina, alt càrrec de l’OTAN, va defensar que l’Aliança “no té per què tenir un paper” en el conflicte, i va apuntar que una missió a Ormuz “serà una decisió que s’haurà de prendre” entre els 32 aliats. Així mateix, la Unió Europea va rebutjar una operació militar a l’estret i una expansió del mandat de l’operació naval Aspides, creada per impedir atacs dels houthi contra el transport marítim al mar Roig. La cap diplomàtica de la UE, Kaja Kallas, havia proposat una missió amb l’ONU, tot i que més tard va afirmar que la guerra al Pròxim Orient “no és la guerra d’Europa” malgrat advertir que els interessos de la UE “estan directament en joc”.
Espanya es va sumar a Alemanya, França, Itàlia i el Regne Unit –a més del Japó i Austràlia– i va mantenir el no a ampliar el mandat d’Aspides. “La solució purament militar mai no porta democràcia, ni estabilitat, ni prosperitat econòmica. Aquesta és la posició que ha de tenir la Unió Europea”, va defensar el ministre d’Exteriors, José Manuel Albares. Mentrestant, el primer ministre britànic, Keir Starmer, va explicar que està treballant amb diversos aliats en un pla “col·lectiu, creïble i viable” per reobrir l’estret d’Ormuz, malgrat que va deixar clar que no s’involucrarà en la guerra.
Mentrestant, el Govern iranià va reiterar que les seues Forces Armades “controlen el trànsit” de l’estret i va afegir que el pas de vaixells s’esdevé “sota condicions específiques” a causa de les “condicions imposades i la inseguretat creada” per Israel i els EUA. Per la seua part, el secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, va assegurar que permeten a petrolers iranians travessar Ormuz per alleujar les necessitats energètiques del món.
Israel inicia operacions terrestres al Líban
El ministre israelià de Defensa, Israel Katz, va anunciar ahir l’inici d’“operacions terrestres limitades” al sud del Líban contra bastions clau” de Hezbollah. Amb l’objectiu de “protegir els residents de Galilea i del nord” del país, Katz va afirmar que “centenars de milers de residents xiïtes del sud del Líban no podran tornar a les seues cases al sud del riu Litani” fins que no “es garanteixi la seguretat” de les comunitats israelianes.Katz va comparar l’estratègia amb les operacions fetes per Israel contra Hamas a Gaza, i va acusar el líder de Hezbollah, Naim Qasem, d’amagar-se mentre la població es veu obligada a abandonar les seues llars. “Si troba tant a faltar Nasrala i Khamenei, aviat podrà trobar-se’ls a les profunditats de l’infern”, va dir. Després de dos setmanes de bombardejos, la xifra de morts al Líban s’ha elevat fins als 886 –amb 36 en les últimes hores–, mentre que els ferits arriben a 2.141.
Washington creu que el nou líder de l’Iran podria estar mort
El president dels EUA, Donald Trump, va apuntar ahir que el nou líder suprem iranià, Mojtaba Khamenei, podria estar mort. “No l’hem vist en absolut, així que no sabem si és mort o no”, va dir Trump, que va insistir en les teories que està “desfigurat” o que “ha perdut una cama”. També va afirmar que planeja retardar aproximadament un mes el viatge a la Xina que tenia previst fer a finals de març per reunir-se amb el seu homòleg, Xi Jinping, a causa de la guerra amb l’Iran.D’altra banda, va afirmar que seria “un gran honor” per a ell “prendre Cuba”, enmig de les tensions entre tots països pel bloqueig energètic contra l’illa. Trump ja ha amenaçat de prendre control de Cuba ja de sigui de forma “amistosa” o hostil.
Atacs creuats entre l’Iran i Israel amb diverses víctimes
Les Forces Armades d’Israel i l’Iran van mantenir ahir atacs creuats el dissetè dia de guerra al Pròxim Orient. Tel-Aviv va iniciar una ofensiva “a gran escala” a les ciutats iranianes de Teheran, Shiraz i Tabriz. El Govern iranià va denunciar la mort de cinc persones per atacs en “zones residencials” a la província de Marzaki (a l’oest del país), mentre que a l’Iraq, les Forces de Mobilització Popular (milícies proiranianes) van anunciar la mort de sis dels seus integrants per un atac israelià.D’altra banda, la relatora de l’ONU per a l’Iran, Mai Sato, va assenyalar que la xifra de morts en les protestes a l’Iran podria arribar als 17.000, ja que hi ha 7.000 víctimes confirmades i “10.000 persones no identificades”.