El TSJ valencià rebutja investigar Mazón per la gestió de la dana
El Ple de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia valencià va rebutjar ahir per unanimitat investigar l’expresident de la Generalitat Carlos Mazón per la seua actuació durant la dana del 2024 al no apreciar “un fonament sòlid i objectiu” que els fets descrits en l’exposició elevada per la jutge de Catarroja “tinguin caràcter de delicte”. Els cinc magistrats descarten per tant declarar la seua competència per obrir una causa penal contra Mazón i basen la seua decisió principalment en el fet que aquest no ostentava la “posició de garant”, perquè la legislació no li atribueix deures específics en la gestió de l’emergència. Així ho recull una interlocutòria que consta de 70 pàgines i que respon a l’exposició raonada que va elevar el passat 24 de febrer la jutge de Catarroja (València) que instrueix la causa penal de la dana, en la qual sol·licitava al Tribunal Superior que investigués l’expresident, que és actualment diputat a les Corts i per tant aforat.
Per la seua part, la jutge de Catarroja que instrueix la causa va acordar prorrogar la instrucció sis mesos més, a partir del 30 d’abril.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, barons territorials i altres càrrecs del partit van celebrar amb un fort aplaudiment que l’expresident Mazón no hagi estat imputat per la dana durant la reunió de la junta directiva nacional.