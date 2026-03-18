El Govern retira els pressupostos després de pactar amb ERC "donar-se més temps" per negociar
Salvador Illa defensa l'acord per "estabilitat i responsabilitat"
El Govern retira els pressupostos després d'arribar a un acord amb ERC per "donar-se més temps" per negociar. Així doncs, divendres no es votaran les esmenes a la totalitat i l'executiu no perdrà la votació. En un comunicat conjunt de PSC i ERC, els dos partits es comprometen a seguir impulsant les "modificacions legislatives necessàries" per fer efectius els pactes d'investidura. És precisament un acord d'investidura, la recaptació de l'IRPF, el que bloqueja els pressupostos.
L'executiu aprovarà "immediatament" un únic suplement de crèdit per tenir els recursos necessaris per fer funcionar "adequadament" els serveis públics. Els dos partits es comprometen a aprovar els comptes abans que acabi el període de sessions, abans de l'agost.
Illa defensa l'acord amb ERC d'ajornar els pressupostos per "estabilitat i responsabilitat"
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat l'acord amb ERC de retirar els pressupostos i donar-se més temps per negociar. "Cal estabilitat i responsabilitat", ha afirmat en una declaració institucional des del Palau de la Generalitat. Segons el president català, "avui la responsabilitat porta el nom de pressupostos" i ha remarcat que Catalunya "no es pot permetre el luxe de posar en risc l'escut social" en un context d'escalada bèl·lica. Així mateix, el president de la Generalitat ha avançat que aquest dijous convocarà el Consell Executiu de manera extraordinària a les 8.00 hores per aprovar un suplement de crèdit "per garantir el funcionament dels serveis públics" mentre no s'aproven uns nous pressupostos.