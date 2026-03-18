La Moncloa allibera 11,5 milions de barrils de petroli de les seues reserves
Equivalents al consum de 12,3 dies a Espanya. El ministre Cuerpo situa l’alça del gasoil en el 28% i els fertilitzants, entre el 40 i el 50%
El Consell de Ministres va autoritzar ahir l’alliberament de fins a 11,5 milions de barrils de petroli, compromesos per Espanya dins de l’acord assolit la passada setmana pels membres de l’Agència Internacional de l’Energia (AIE) per posar a disposició del mercat 400 milions de barrils petroli durant 90 dies per fer front a l’impacte per la guerra a l’Iran i el conflicte al Pròxim Orient, que procediran en la seua totalitat de les reserves de la indústria.
En roda de premsa després del Consell de Ministres, la vicepresidenta tercera del Govern i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Sara Aagesen, va afirmar que aquests 11,5 milions de barrils de petroli que corresponen a Espanya és l’equivalent al consum de 12,3 dies de consum estatal, el 2,9% del total que alliberaran els països de l’AIE. D’aquests 11,5 milions de barrils que s’alliberaran, 2,2 milions seran en gasolina, 9 milions gasoils d’automoció i altres, com també el querosè d’aviació, i uns 297.000 barrils per a fuelolis.
Per la seua part, el ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, va donar a entendre que el pla integral davant les conseqüències de la guerra a l’Iran, que s’aprovaran en un Consell de Ministres extraordinaris aquest divendres, no inclourà mesures d’habitatge. Cuerpo va assegurar que “el repte més gran” que s’observa després de l’inici de la guerra a l’Iran és l’evolució dels preus de la gasolina, que han pujat un 16%; del gasoil, un 28%; i dels fertilitzants, entre un 40 i un 50%.