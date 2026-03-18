Moncloa subscriu el reconeixement del rei d’abusos en la conquesta
Feijóo qualifica de “disbarat” fer ara un “examen” de fets del segle XV. Mèxic reconeix el “gest d’acostament” però el considera insuficient
La portaveu del Govern central, Elma Saiz, va compartir ahir les declaracions del rei Felip VI sobre l’“abús” durant la conquesta d’Amèrica, fetes durant una visita no oficial a l’exposició La mujer en el México indígena a Madrid. “Hi ha coses que òbviament no poden fer-nos sentir orgullosos”, va dir el rei, sobre el que Saiz va afirmar que “vam ser informats i subscrivim al 100% les paraules de sa majestat Felip VI”.
En la mateixa línia, la portaveu de Sumar, Verónica Martínez Barbero, va considerar “molt positiu” el posicionament del rei i va celebrar que pot “unir llaços” amb països que són “germans”, mentre que el coportaveu dels comuns, Gerardo Pisarello, va lamentar que “arriba tard” i que no hi ha “petició de perdó”. Per la seua part, la secretària general de Podem, Ione Belarra, va qualificar d’“insuficients” les paraules del monarca i va instar a reconèixer les “vulneracions de drets”.
En canvi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va mostrar el seu “orgull” pel “llegat espanyol” a Llatinoamèrica, al·ludint a les universitats o hospitals que es van construir o “els drets de pobles indígenes” que es van iniciar aleshores amb els reis catòlics, “molt superiors als que tenien al seu territori”. El dirigent popular va afirmar que és un “disbarat” fer ara “un examen” al segle XXI “de les coses que van passar al segle XV”, per la qual cosa va demanar emmarcar les paraules del monarca en el “context de tot”. “Estic completament d’acord amb el rei en el fet que no es pot demanar perdó per res”, va dir la diputada del PP Ester Muñoz. Feijóo va rebre les crítiques de Saiz, que va assegurar que “el que ha fet és deixar Abascal a la seua esquerra en aquesta deriva ultra que està tenint” i el va acusar de “negar la història”. La portaveu de Vox al Congrés, Pepa Millán, va evitar referir-se directament a Felip VI i va apuntar que els Reis Catòlics van portar a terme “l’obra evangelitzadora i civilitzadora més important de la història universal” a Amèrica.
Paral·lelament, la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, va reconèixer el “gest d’acostament” del rei però va admetre que no va dir tot el que li hauria agradat escoltar i va demanar apostar pel diàleg.