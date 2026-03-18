POLÍTICA
Negociacions a contrarellotge entre Govern i ERC per intentar salvar els pressupostos
Les esmenes a la totalitat es votaran divendres i la Generalitat descarta retirar els comptes presentats per guanyar temps. La Moncloa diu que “no hi ha cap novetat” respecte a la recaptació de l’IRPF
Representants del Govern i d’ERC es van reunir ahir a falta de tres dies perquè el Parlament voti les esmenes a la totalitat dels pressupostos per intentar atansar postures respecte al traspàs de la gestió de l’IRPF i que els comptes puguin tirar endavant. ERC manté el seu veto als pressupostos i la Generalitat manté que “en aquests moments” no s’està plantejant retirar-los per guanyar temps de negociació amb els republicans, una opció que aquests últims han posat sobre la taula. La recaptació de l’IRPF continua paralitzant el pacte entre les dos parts, ja que ERC demana al Govern central que doni garanties que Catalunya podrà recaptar el 100% de l’IRPF tal com van pactar PSC i els republicans en el marc de la investidura de Salvador Illa. Aquest gest, tanmateix, no ha arribat a pocs dies que s’esgoti el termini de la negociació. De fet, el Govern central va afirmar ahir que “no hi ha cap novetat” respecte a la seua posició sobre la delegació total d’aquest tribut, una cosa a què s’oposa frontalment el ministeri d’Hisenda. La portaveu de l’Executiu central, Elma Saiz, es va limitar a dir que “estan treballant” perquè aquests comptes superin el debat a la totalitat. Amb tot, si res no canvia en les pròximes hores, aquestes dos posicions portarien el Parlament a rebutjar els comptes per al 2026.
El debat de les últimes hores ha estat marcat per la possibilitat que els pressupostos quedin ajornats. Podria passar tant si el Parlament els tomba divendres com si el Govern els acaba retirant per evitar perdre la votació. En qualsevol cas, l’Executiu català pot tornar a presentar-los més endavant. Precisament, aquest escenari el va posar sobre la taula la secretària general d’ERC, Elisenda Alamany, quan va situar al juny l’aprovació dels comptes en cas que ara quedin tombats. De moment, públicament, el Govern no vol valorar cap altre escenari que no suposi que els pressupostos superin el debat de les esmenes a la totalitat d’aquest divendres. La consellera d’Economia, Alícia Romero, va descartar retirar els comptes per guanyar temps en la negociació amb ERC. “No estem aquí en aquests moments”, va afirmar. I va recordar que si els pressupostos superen les esmenes a la totalitat encara hi haurà marge per a la negociació fins al 24 d’abril, quan hi hauria la votació final al Parlament. Per la seua part, la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, va demanar “responsabilitat” amb els pressupostos “fins a l’últim moment” pensant en l’horitzó d’aquest divendres. La portaveu també va defensar que els comptes són “més necessaris que mai” per donar “estabilitat” tenint en compte el conflicte del Pròxim Orient.
Rebuig a ajornar els pressupostos fins al juny
Junts i els comuns van coincidir ahir a rebutjar que l’aprovació dels comptes s’allargui fins al juny, malgrat que per raons diferents. El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, va afirmar que si el Govern ajorna els comptes al juny “hi haurà més inestabilitat” i “farà perdre el temps a Catalunya”. “Demostra que aquesta estratègia d’Illa de portar els comptes sense prou suports l’aboca al fracàs”, va afegir. Segons Vergés, la situació és de “desgavell” i “vodevil” i va assegurar que no sap què acabarà fent el Govern, amb referència a si els retirarà per evitar perdre la votació divendres. Per la seua part, els comuns van descarregar el pes de la decisió en els republicans i van afirmar que seria una “mala idea” que els comptes no passessin el tràmit de les esmenes a la totalitat i no s’aprovessin fins al juny. Segons el seu parer, això suposaria “costos per a la ciutadania”, com el retard en el pagament de beques per a menjador escolar o els 50.000 ajuts per a lloguer. Va afirmar que si els ciutadans veuen les esquerres incapaces d’aconseguir un consens els enviaran “a fer punyetes”.