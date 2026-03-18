ÀSIA
El Pakistan nega ser l’autor de la massacre en un hospital a l’Afganistan
El Govern pakistanès va confirmar ahir l’autoria dels últims atacs en territori afganès, però va desmentir taxativament haver colpejat ontra l’Hospital de Tractament d’Addiccions Omid de Kabul, capital de l’Afganistan, en el qual haurien mort almenys 400 persones i 250 més haurien patit ferides.
Les autoritats pakistaneses van qualificar de “mentides constants” la versió dels talibans, que van assegurar que l’atac es va centrar contra un edifici que allotjava un niu “terrorista” el grup Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) que contenia armament pesant.
L’atac aeri va tenir lloc cap a les 21.00 hores de dilluns (vora les 17.30 hores peninsulars) contra el referit centre assistencial, el qual comptava amb una capacitat de prop de 2.000 llits.
Val a recordar que la zona fronterera entre tots dos països ha estat des de fa anys un escenari de tensions i inseguretat, especialment per compte dels atacs per part del TTP, i enmig de les acusacions d’Islamabad contra l’Índia i els talibans afganesos pel seu suposat a l’organització, una cosa que des de Nova Delhi i Kabul s’ha negat. Aquesta conjuntura va provocar que a finals del febrer passat escalés de nou el conflicte entre aquests dos països.