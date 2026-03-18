El PP retalla un punt l’avantatge del PSOE mentre Vox perd dos punts després de l’atac de Trump a l’Iran
El CIS col·loca de nou els socialistes al capdavant amb una estimació de vot del 31,8%
El Baròmetre d’Opinió del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) corresponent al mes de març, donat a conèixer aquest dimecres, col·loca de nou el PSOE al capdavant amb una estimació de vot del 31,8%, però els socialistes perden vuit dècimes en un mes i veuen reduït en un punt el seu avantatge sobre el PP, ara fixat en 8,5 punts.
En aquesta enquesta, la primera després de l’atac dels Estats Units i Israel contra l’Iran, Vox registra una pèrdua de suport de més de dos punts i ara es queda amb un suport del 16,6%, mentre que Sumar es manté en el 7,1%. El sondeig es basa en 4.016 entrevistes telefòniques realitzades entre els dia 2 i 6 de març, després d’iniciar-se la guerra a l’Iran i en plena campanya electoral dels comicis de Castella i Lleó que va acabar guanyant el PP.
Puja el vot en blanc
Segons el CIS, hi ha un 22,4% d’espanyols que ja té decidit votar el PSOE de Pedro Sánchez en les pròximes generals, davant un 15,9% que es decanta pel PP i el 12,1% que anuncia el seu suport a Vox. Però davant d’aquesta pregunta directa també hi ha un 17,9% d’enquestats que no respon, un 5% que optaria per votar en blanc i un 6,7% que pensa a abstenir-se.
L’organisme que presideix José Félix Tezanos interpreta que el PSOE compta amb un vot estimat del 31,8%, la qual cosa suposa vuit dècimes menys que al febrer i gairebé el mateix percentatge que va obtenir Sánchez a les generals del 2023, en les quals va quedar segon.
Mentre baixa el PSOE, el PP puja quatre dècimes l’últim mes, registrant una estimació de vot del 23,3%, molt lluny del 33,05% amb el qual Alberto Núñez Feijóo va guanyar les últimes eleccions. La distància entre ambdós es redueix a 8,5 punts, alguna cosa més d’un punt menys de la que hi havia el mes anterior.
Vox és qui més perd en aquesta primera enquesta després dels bombardejos ordenats per Donald Trump i Benjamin Netanyahu contra l’Iran, ja que ara apareix amb un suport del 16,6%, dos punts per sota del 18,9% que havia marcat al febrer. És la seua pitjor dada des de juny de l’any passat, encara que segueix per sobre del 12,39% que va aconseguir a les generals del 2023.
Podem es deixa un punt en un mes
La quarta plaça segueix sent per a Sumar, que s’anota un 7,1%, tot just una dècima per sobre de la dada de febrer, però encara cinc punts per sota del resultat de 2023. Podem, que a les eleccions de Castella i Lleó va perdre l’escó que tenia i va quedar fora de les Corts, també retrocedeix al CIS fins apuntar-se un 2,9%, un punt menys que el mes anterior i la seua cota més baixa des de maig de 2024. També baixa el partit Se Acabó la Fiesta (SALF) de l’eurodiputat Luis 'Alvise' Pérez, que apareix amb una estimació de vot del 2,1%, tres dècimes menys que al febrer.
Quant als partits d’àmbit territorial, ERC segueix per davant de Junts amb un suport del 2,4% pel 0,6% dels de Carles Puigdemont, creix el BNG fins l’1,7%, i Bildu duplica el PNB (1,1% davant el 0,5% dels nacionalistes).
Sánchez repeteix com el més ben valorat
A més, el socialista Pedro Sánchez continua sent el polític preferit per presidir el govern espanyol, esmentat pel 25,7% dels enquestats davant el 9,8% que citen a Feijóo, el 9,4% que aposta per Santiago Abascal, i un 5,8% que nomena Gabriel Rufián (ERC), que duplica la líder de Sumar, Yolanda Díaz. El president del govern espanyol és també el líder polític més ben valorat, amb una nota mitjana de 4,43 punts, superant tant la seua vicepresidenta Yolanda Díaz (4,23) com el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (3,60 punts). La llista la tanca Santiago Abascal, president de Vox, amb una qualificació de 2,99.