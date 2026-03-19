Israel ataca el jaciment de gas més gran a l’Iran i fa tremolar el cru
Els iranians prometen revenja en una escalada en la crisi | El gasoil a les gasolineres espanyoles es paga a 1,836 euros el litre de mitjana, màxim des del 2022
El preu del petroli Brent, de referència a Europa, va patir ahir una nova escalada fins a vorejar els 110 dòlars per barril amb un increment de gairebé un 6% a les 16.15 hores, després de la denúncia de l’Iran d’atacs aeris dels EUA i Israel contra el jaciment iranià de gas de South Pars. Segons l’agència iraniana Fars, es van registrar fortes explosions en diverses refineries d’Asaluyé, que, segons va confirmar posteriorment el governador de la regió, van afectar l’important jaciment de gas de South Pars.
Fonts militars iranianes van assenyalar que l’atac no es quedaria sense resposta. Poc després, l’Iran va llançar atacs als Emirats Àrabs Units i a Qatar, que van provocar un incendi a la refineria de Ran Laffan, la principal de gas natural liquat del país, i en un dipòsit de combustible per a avions a Riad.
Els preus del cru mantenen des del començament de l’ofensiva al Pròxim Orient un comportament molt volàtil, i el Brent va assolir els 119 dòlars la setmana passada, un preu que contrasta amb els 72 dòlars per barril que marcava abans dels bombardejos sobre l’Iran, que han provocat la gairebé paralització del trànsit marítim en la ruta petrolera de l’estret d’Ormuz. És un pas estratègic pel qual circulava al voltant d’una cinquena part del comerç marítim mundial del petroli, així com un volum important de gas natural liquat i fertilitzants. Els vaixells han deixat de transitar per les seues aigües davant de les amenaces de bombardejos de l’Iran, els quals han deixat més d’una desena d’embarcacions danyades fins al moment.
El litre de gasoil ja ha pujat una mitjana de 47 cèntims a la Península des de dilluns passat 2 de març, arran de l’esclat del conflicte, segons dades de Facua-Consumidores en Acción.
En l’última setmana, el preu del gasoil ha augmentat un 11,61% i ha marcat un nou màxim a l’arribar als 1,836 euros per litre, el preu més elevat des de juliol del 2022, segons el butlletí sobre el petroli de la Unió Europea, que recull dades fins aquest dilluns, 16 de març. També ha repuntat la gasolina, el cost de la qual ha crescut un 6,75%, fins a situar-se en 1,708 euros el litre.