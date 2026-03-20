POLÍTICA
Rufián i Montero exploraran una nova via d’esquerres
Organitzen un acte el 9 d’abril a Barcelona amb Xavier Domènech. Amb l’objectiu de frenar l’avenç de la ultradreta
El líder d’ERC a Madrid, Gabriel Rufián, i l’eurodiputada de Podem Irene Montero protagonitzaran un acte públic el 9 d’abril a Barcelona amb noves crides a la unitat de l’esquerra per frenar la ultradreta. Rufián continua agitant l’espai a l’esquerra del PSOE, després de fer un col·loqui amb el diputat regional de Més Madrid Emilio Delgado al febrer.
Amb el títol Què s’ha de fer?, Rufián i Montero abordaran el futur de l’esquerra i l’estratègia per frenar la dreta en tots els àmbits. En l’acte també participarà Xavier Domènech, exlíder dels comuns i Podem, com a moderador.
“A mi fer equip amb Gabriel em sembla una molt bona idea”, va defensar Montero, que va apostar per donar “certeses” a la gent d’esquerres i dir-los que “hi ha un partit per jugar”. La número 2 de Podem va incidir a “abaixar preus de lloguers, abaixar el preu dels aliments i continuar avançant en lleis feministes”, i va advertir que “es necessita que l’esquerra sigui forta” i que estigui disposada a “jugar aquest partit i sortir-lo a guanyar”.
Per la seua part, Domènech va remarcar la “urgència” d’un debat sobre “com les esquerres fan front i reaccionen contra el cicle reaccionari i el reverteixen”, i va avisar que si segueixen “repetint les mateixes coses, el resultat serà el que ja hem tingut en aquests últims temps”.
Malgrat que en els darrers mesos Rufián ha fet una crida a organitzar un front comú d’esquerres, des del seu entorn van rebutjar que l’acte s’hagi d’interpretar com l’inici d’una possible coalició o una candidatura conjunta, mentre que Montero va descartar ara per ara que es tradueixi en cap aliança concreta.
La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, va advocar per la unió de tots els partits a l’esquerra del PSOE, i des de Sumar van destacar que celebren totes les “converses” i “actes” que puguin “construir un espai” per evitar un Govern de Partit Popular i Vox.