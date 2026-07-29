TRIBUNALS
El judici del cas Kitchen, vist per a sentència
El judici del cas Kitchen va quedar ahir vist per a sentència, després de gairebé 40 jornades a l’Audiència Nacional al llarg de quatre mesos, després que tres dels vuit acusats decidissin fer ús del seu dret a l’última paraula. En el judici, que va començar el passat 6 d’abril, s’ha assegut al banc la cúpula d’Interior del Govern de Mariano Rajoy per presumptament ordenar la posada en marxa d’aquest operatiu per sostreure a l’extresorer del Partit Popular Luis Bárcenas documentació i enregistraments comprometedors per al partit i els seus dirigents.
En concret, l’exministre de l’Interior Jorge Fernández Díaz i el seu secretari d’Estat de Seguretat Francisco Martínez i l’exdirector adjunt operatiu (DAO) de la Policia Eugenio Pino, els quals s’enfronten a sengles peticions del fiscal de 15 anys de presó.