MIGRACIÓ
Uns 69.500 migrants han tornat al Marroc en les últimes hores
En la crisi migratòria han mort almenys 67 persones. Espanya ha iniciat la instal·lació d’un sistema de barreres flotants a la frontera del Tarajal
Les Forces de Seguretat de l’Estat calculen que al voltant de 69.500 migrants han sortit en les últimes 30 hores de la ciutat autònoma de Ceuta cap al Marroc després de l’entrada massiva que es va iniciar dijous passat, mentre que a primera hora del matí d’ahir es va començar a instal·lar un sistema de barreres de contenció a l’espigó de la frontera del Tarajal.
Aquesta xifra és superior als 50.000 immigrants indocumentats que, segons assegura el Govern espanyol, havien entrat a la ciutat autònoma des de dijous passat.
Fonts policials van indicar que en la xifra de 69.500 persones podrien incloure’s els migrants que havien arribat a la ciutat autònoma en dies anteriors a aquesta entrada massiva i fins i tot d’altres que haurien entrat divendres i sortit en més d’una ocasió.
Després de l’entrada massiva de dijous, en el dia d’ahir milers de persones van partir de tornada cap a la frontera per retornar al Marroc per diversos motius, entre els quals l’anunciat acord entre Espanya i el Marroc per a la seua repatriació, així com l’absència de comerços, superfícies comercials o bars oberts a Ceuta per poder atendre les seues necessitats més bàsiques. A més, ahir va començar la instal·lació de les barreres de contenció a l’espigó de la frontera del Tarajal, tal com va anunciar divendres des de Ceuta el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez.
L’element principal és una barrera pneumàtica de 500 metres de longitud, amb una altura en superfície de trenta a setanta centímetres i una part submergida de fins a un metre de profunditat.
Aquesta estructura es combina amb una primera línia de boies fondejades proporcionades per l’Armada.
A més, un canal intermedi permetrà a les embarcacions de la Guàrdia Civil garantir en tot moment la protecció de la barrera pneumàtica.
D’altra banda, el nombre de cadàvers recuperats a la costa de la ciutat autònoma després de l’entrada massiva de persones procedents del Marroc en els últims dies ascendeix a 67.