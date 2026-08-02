SEGRE

MIGRACIÓ

Uns 69.500 migrants han tornat al Marroc en les últimes hores

En la crisi migratòria han mort almenys 67 persones. Espanya ha iniciat la instal·lació d’un sistema de barreres flotants a la frontera del Tarajal

Col·locació d’una boia flotant per marcar el límit entre la platja del Tarajal de Ceuta i el Marroc. - EFE/REDUAN

Col·locació d’una boia flotant per marcar el límit entre la platja del Tarajal de Ceuta i el Marroc. - EFE/REDUAN

Publicat per
Agències

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Les Forces de Seguretat de l’Estat calculen que al voltant de 69.500 migrants han sortit en les últimes 30 hores de la ciutat autònoma de Ceuta cap al Marroc després de l’entrada massiva que es va iniciar dijous passat, mentre que a primera hora del matí d’ahir es va començar a instal·lar un sistema de barreres de contenció a l’espigó de la frontera del Tarajal.

Aquesta xifra és superior als 50.000 immigrants indocumentats que, segons assegura el Govern espanyol, havien entrat a la ciutat autònoma des de dijous passat.

Fonts policials van indicar que en la xifra de 69.500 persones podrien incloure’s els migrants que havien arribat a la ciutat autònoma en dies anteriors a aquesta entrada massiva i fins i tot d’altres que haurien entrat divendres i sortit en més d’una ocasió.

Després de l’entrada massiva de dijous, en el dia d’ahir milers de persones van partir de tornada cap a la frontera per retornar al Marroc per diversos motius, entre els quals l’anunciat acord entre Espanya i el Marroc per a la seua repatriació, així com l’absència de comerços, superfícies comercials o bars oberts a Ceuta per poder atendre les seues necessitats més bàsiques. A més, ahir va començar la instal·lació de les barreres de contenció a l’espigó de la frontera del Tarajal, tal com va anunciar divendres des de Ceuta el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez.

L’element principal és una barrera pneumàtica de 500 metres de longitud, amb una altura en superfície de trenta a setanta centímetres i una part submergida de fins a un metre de profunditat.

Aquesta estructura es combina amb una primera línia de boies fondejades proporcionades per l’Armada.

A més, un canal intermedi permetrà a les embarcacions de la Guàrdia Civil garantir en tot moment la protecció de la barrera pneumàtica.

D’altra banda, el nombre de cadàvers recuperats a la costa de la ciutat autònoma després de l’entrada massiva de persones procedents del Marroc en els últims dies ascendeix a 67.

Feijóo critica la resposta “tardana i insuficient” del Govern central

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, va criticar ahir la resposta “tardana i insuficient” del Govern central a l’entrada massiva d’indocumentats a Ceuta des de dijous. En una roda de premsa a Ceuta, Feijóo va criticar la imatge “lamentable” que segons el seu parer ha donat Espanya davant del món per la crisi migratòria. “La integritat territorial d’Espanya no es negocia, es defensa”, va concloure Feijóo, que va afegir que el Govern espanyol ha d’aclarir “què ha fallat” i exigir al Marroc una relació basada en el “respecte mutu” i “la bona fe”. A més, va donar per fet que el Govern de l’Estat tenia informació que es podia produir la crisi migratòria que va portar milers de persones a creuar il·legalment a la ciutat autònoma des del Marroc, i va criticar que no fes “res” per impedir-ho. Així mateix, el líder dels populars va considerar “ridícula” la col·locació de barreres marítimes a posteriori. “Si ara valen les boies, per què no es van posar molt abans?”, va qüestionar Feijóo, que va criticar que el 2021 van entrar “entre 10.000 i 15.000 persones” i no s’ha fet “res” fins que n’han entrat 60.000.

El més llegit

tracking