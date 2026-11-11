Naufragi davant la ultradreta
Crítiques a l’entrevista de Broncano a Abascal en una ‘Revuelta’ sense humor ni públic habitual. Sánchez provoca i aspira que li diguin “quin fill de puta”
El resultat de l’entrevista de David Broncano a Santiago Abascal a La Revuelta de TVE estava anunciat i les pitjors expectatives per a la lluita contra l’extrema dreta es van acabar complint: el líder de Vox va ser victorejat amb crits de “president” en un programa desdibuixat que va arribar a una quota de pantalla del 33,6% i una audiència mitjana de 4,8 milions d’espectadors, l’edició més vista de la història.
El presentador va perdre, a més del seu públic habitual –encarregat per l’equip de Vox, per temor que “dificultés la conversa”–, el seu to humorístic i va convertir el programa en una entrevista política amb una tensió que es podia tallar amb un ganivet. Tant Broncano, visiblement nerviós, com TVE van ser objecte de crítiques pel resultat: qüestionaments al canvi climàtic, a la llei contra la violència de gènere, rebuig de posicionar-se sobre el franquisme i justificació de la caça d’immigrants.
La tensió va arribar al punt àlgid al final de l’entrevista, quan Broncano li va dir entre rialles “no et desitjaré sort”. “Doncs jo sí, perquè la necessitaràs”, va replicar Abascal, també entre rialles, que va justificar la broma explicant que “de vegades em surt un punt de còmic, que tu has perdut en aquesta entrevista”.
El Govern central va carregar contra les paraules d’Abascal. “Amenaçar somrient no és fer humor, és degradar la nostra democràcia”, va assegurar el president, Pedro Sánchez. Vox, en canvi, va celebrar el programa com un triomf i el mateix Abascal va atribuir el nerviosisme de Broncano a la “pressió inacceptable” de l’esquerra. Mentrestant, la candidata del Front Ampli, Ada Colau, va ser entrevistada ahir a la nit al programa i va defensar una televisió pública “crítica, sense censura i sense feixisme”. “A diferència d’Abascal, us podeu imaginar que jo no he elegit el meu públic, ni en aquest programa ni en cap altre”, va dir.
Paral·lelament, Sánchez –entrevistat a La Séptima– es va mostrar convençut d’una “mobilització històrica” que superarà el “70% de participació” perquè, va ironitzar, “molta gent digui, Pedro Sánchez, quin fill de puta”.