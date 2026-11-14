JUSTÍCIA
Els Mossos no poden concloure si la mort d’Andic va ser un homicidi
Una unitat que va investigar la caiguda diu que no pot determinar si hi van participar “altres persones”. Tampoc si la petjada trobada al precipici era de l’empresari
Dos agents de la Unitat de Muntanya dels Mossos d’Esquadra que van investigar la mort d’Isak Andic, al caure per un barranc en una excursió a Montserrat, van admetre ahir davant la jutge que no poden concloure amb seguretat que la mort del fundador de Mango fos un homicidi. Els agents van declarar com a testimonis davant la jutge de Martorell que investiga Jonathan Andic, fill de l’empresari, per la mort del seu pare al caure uns 60 metres per un barranc en una excursió que tots dos van sols per la muntanya de Montserrat.
Segons van informar fonts jurídiques, els mossos, pertanyents a la Unitat de Muntanya –una de les que va investigar la mort de l’empresari–, es van ratificar en l’informe que van fer en el seu dia sobre els fets, en el qual van concloure que no es podia determinar la participació d’“altres persones” en la caiguda. En l’esmentat document, també van admetre que no podien arribar a determinar la naturalesa de la caiguda, ja que el resultat de les simulacions no va ser concloent.
De fet, davant la jutge, els agents van admetre que els simulacres de caiguda que van portar a terme per provar d’esbrinar de quina forma s’havia estimbat Isak Andic, en un camí que voreja un precipici a Montserrat, no van donar resultats concloents sobre si va ser provocada per una entrepussada o relliscada –com manté la defensa– o per una empenta del seu fill Jonathan, com sospita la Fiscalia.
Els agents també es van pronunciar sobre una petjada trobada al lloc de la caiguda d’Andic que la jutge creu que no va ser fortuïta, sinó provocada artificialment per simular que era una trepitjada deixada per l’empresari abans d’estimbar-se. És un dels indicis a què s’aferra l’acusació per incriminar Jonathan Andic. No obstant, aquests van reconèixer que, dies abans que examinessin la trepitjada, havia plogut a Montserrat, per la qual cosa no en poden determinar l’antiguitat a causa de la humitat del terreny. A més, van afegir que la zona no havia estat degudament acordonada des del primer dia per impedir que quedés contaminada.