La falta de manteniment martiritza els usuaris
Els trams lents alteren els horaris i els retards es normalitzen a les línies de Lleida. El traspàs de Rodalies, encara pendent
El 2026 ha estat, amb diferència, el pitjor any de la història recent del transport ferroviari de passatgers a Catalunya. La crisi es va desencadenar el 20 de gener, quan un tren de l’R4 va xocar contra un mur que s’havia desprès sobre les vies. Aquell sinistre va tenir lloc dos dies després del d’Adamuz, va deixar un mort i 37 ferits, i la Generalitat va suspendre el servei a tot Catalunya per revisar l’estat de la xarxa després del temporal de pluges d’aquells dies.
Aquella decisió va deixar a terra milers de lleidatans l’endemà al matí i sense capacitat de buscar-se un transport alternatiu perquè no s’havia organitzat cap dispositiu per portar-los per carretera. La situació, no obstant, es va agreujar el 22 de gener: els maquinistes estaven en peu de guerra i es negaven a circular per la falta de seguretat. El conflicte laboral encara continua obert.
La Generalitat va decretar la gratuïtat de Rodalies a partir del 26 de gener, quan el servei va començar a recobrar parcialment la normalitat –la mesura va acabar estenent-se fins al 8 de maig–, però els usuaris van haver de començar a acostumar-se llavors a les constants alteracions del servei provocades per les nombroses limitacions de velocitat que es van imposar tant a la línia de Manresa (RL3 i RL4) com a la de la costa (R13 i R14), així com per les nombroses incidències que continuaven detectant-se, moltes de les quals assenyalades pels mateixos maquinistes.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, va atribuir el caos a la falta d’inversió en Rodalies deguda, segons ha afirmat en nombroses ocasions des d’aleshores, a “certes renúncies” de Governs anteriors, i que s’ha traduït en el fet que la inversió realment executada per Adif i Renfe Operadora a Catalunya entre els anys 2010 i 2023 –amb Executius de Partit Popular i PSOE– va arribar als 5.676 milions d’euros, poc més de la meitat dels 11.285 milions pressupostats en aquell mateix període, segons dades de la conselleria d’Economia.
L’actualització de les infraestructures ferroviàries i el finançament d’aquestes actuacions serà un dels principals cavalls de batalla del pròxim Govern central, que també haurà de ratificar definitivament el traspàs de la línia R1 Rodalies a Catalunya. L’exministre de Transports Óscar Puente el va considerar “irrevocable” fa menys d’un mes, però encara continua pendent de la rúbrica definitiva.
L’esperança per als usuaris de Lleida pot ser el canvi d’operador de la línia de Manresa –Ferrocarrils rellevarà Renfe en 2027–, encara que s’obre una altra incògnita: la infraestructura, una de les més castigades de tot Catalunya, seguirà en mans de l’Estat.