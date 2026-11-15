Melero es compromet a desembussar l’Eix Pirinenc
El candidat del PP per Lleida, Roger Melero, es va comprometre ahir a desparalitzar les inversions pendents per a l’Eix Pirinenc (N-260) si obté representació al Congrés. Un compromís que va assumir en una carpa informativa a la Seu d’Urgell, on va prometre que treballarà perquè “viure en un municipi de muntanya no signifiqui tenir menys oportunitats ni més dificultats per desplaçar-se”. En aquest sentit, Melero va criticar la lentitud de l’execució del conveni de 260 milions d’euros per a l’Eix Pirinenc, firmat el 2024. “Dos anys després, diverses actuacions segueixen pendents i el mateix conveni ha necessitat un reajustament de les anualitats per adaptar-les al ritme real d’execució”, va afirmar el del PP. “Les infraestructures no són un luxe, són una necessitat, volem un Pirineu amb carreteres segures”, va concloure.