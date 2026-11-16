Feijóo acusa Sánchez de liderar “amb incompetència”
Diu que avança les eleccions “per por del calvari judicial que li espera”. Anirà demà a Guipúscoa després d’agressions a militants
El president del PP i candidat a la presidència del Govern de l’Estat, Alberto Núñez Feijóo, va demanar ahir en un míting a Santander davant d’unes 4.000 persones mobilitzar el vot per a la seua formació de cara a les eleccions del proper dia 29, i va defensar que Espanya necessita “decència, ambició i gestió” per obrir una nova etapa política. Durant la seua intervenció, l’expresident gallec va acusar el Govern central d’haver portat el país a la “decadència”, amb “un règim de corrupció, d’incompetència i de jetas”. El líder popular va reivindicar la gestió del seu partit en els territoris on governa i va assegurar que “quan governa el PP les coses funcionen”.
Feijóo va assegurar que Pedro Sánchez va avançar les eleccions perquè “està mort de por pel calvari judicial que li espera” i va repassar els últims casos de presumpta corrupció que s’han publicat, com la investigació de l’UCO sobre irregularitats en el finançament del PSOE o el cas obert per la Fiscalia Europea pels braçalets antimaltractament.
D’altra banda, Feijóo també va demanar a Sánchez “que digui als seus socis d’EH Bildu que no violentin la campanya”, després que el candidat popular per Guipúscoa, Jon Echeverría, hagués de cancel·lar dissabte un acte pel llançament de botelles, petards i ous. “Per al que porta governant tota la legislatura amb aquesta gentussa, senyor Sánchez, digui als seus socis que no violentin la campanya, que no peguin puntades de peu i cops de puny als xavals.” Echeverría, al qual Feijóo anirà a donar suport demà a Guipuzcoa, va deixar clar que continuarà amb la seua campanya i, en un acte a Sant Sebastià va llançar un missatge als “proetarres violents: no tenim por”.
En un altre ordre, el president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, i el candidat del PP de Lleida al Congrés, Roger Melero, de visita a la Fira de l’Oli de Maials, van plantejar la necessitat de revisar l’impacte de la retirada temporal obligatòria del 12% de la producció d’oli d’oliva sobre els productors catalans i, especialment, sobre les cooperatives i explotacions de les comarques de Lleida i es van interrogar sobre “per què continuen entrant importacions procedents de tercers països”.