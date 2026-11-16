Urtasun acusa Junts d’estar enmig de Vox i PSOE
Acusa Albiol de fer-se “el xèrif”
El ministre de Cultura i número dos de Comuns-Front Ampli per Barcelona, Ernest Urtasun, va recalar a Figueres on va acusar ahir Junts de tenir una posició intermèdia entre Vox, una formació que vol “eliminar les autonomies i les institucions catalanes” i el Govern actual, que tira endavant polítiques “de defensa del català, de reforç de l’autogovern i millora del finançament.”
A Badalona va defensar resoldre els problemes de la gent en comptes de viure d’ells, una cosa de què va acusar el candidat del Partit Popular per Barcelona, Xavier Garcia Albiol, “fent-se el xèrif a les xarxes”.
Per la seua part, la candidata de la formació a Lleida, Montse Cortasa, va aprofitar la seua visita a la Fira de Maials per a la descentralització de grans reptes de país que afecten el món rural. Es va referir a la intervenció al mercat de l’oli “que no pot contemplar una retirada uniforme de la producció, ja que les mesures s’han de prendre per a la protecció de la pagesia”. També va donar prioritat a les polítiques d’habitatge, a la millora de la xarxa de transport de Rodalies, a més de garantir l’educació pública i l’accés a la justícia.