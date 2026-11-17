TRIBUNALS
El fundador de Mango no es va plantejar desheretar el fill
Segons el testimoni del notari del difunt davant la magistrada. Afirma que Isak Andic actualitzava el testament cada any
Ariel Sultán, notari del fundador de Mango Isak Andic, va afirmar ahir davant la jutge que l’empresari mai no li va fer cap consulta sobre la possibilitat de desheretar el seu fill Jonathan.
Segons fonts jurídiques, el notari d’Isak Andic va declarar durant prop d’una hora davant la jutge de Martorell que investiga per homicidi el fill del fundador de Mango, mort el desembre de 2024 al caure per un barranc en una excursió a Montserrat.
El notari, que havia estat proposat com a testimoni per la defensa, va afirmar que l’empresari, el testament del qual posava al dia anualment, no li va fer mai cap consulta sobre la possibilitat de desheretar al seu fill Jonathan, un dels motius que l’acusació sospita que pot estar darrere del suposat homicidi.
Va reconèixer a més que Isak Andic va fer dos donacions per import total de poc més de dos milions d’euros a Jonathan al llarg de dos anys, la qual cosa va quedar degudament descomptada en el testament. Les germanes de l’investigat, en la seua declaració, també van corroborar que el repartiment del testament era anualment consensuat per la família.
La magistrada sospita que Jonathan Andic va matar el seu pare de forma “premeditada” davant el temor que canviés el testament per destinar part de la seua fortuna a una fundació d’ajuda social.