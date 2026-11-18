El PSC advoca per destinar el 7% del PIB a la sanitat
Acusa la dreta i l’extrema dreta de veure la salut “com un negoci”
La número 2 del PSC al Congrés per Barcelona, Eva Granados, va defensar ahir destinar el 7% del producte interior brut (PIB) a la salut. Una proposta que va llançar en un acte a l’Hospitalet de Llobregat en què el PSC va reclamar que la salut dels ciutadans “no passi per una qüestió ideològica, ni del seu codi postal, ni de la seua situació econòmica, origen o sexe”. També va contraposar el model socialista en aquest àmbit amb el de la dreta i l’extrema dreta, a la qual va acusar d’entendre “la sanitat com un negoci” i els pacients “com uns clients”. Granados es va comprometre que, a banda d’incrementar la despesa en salut, treballaran “per eliminar les llistes d’espera”. La número 2 del PSC també va dir que el seu cap de llista al Congrés, Jordi Hereu, no va poder assistir al míting perquè havia d’acudir al consell de ministres del Govern central que, entre altres qüestions, va apro-var la pujada del salari mínim interprofessional i dels funcionaris. El candidat del PSOE, Pedro Sánchez, va defensar des d’Albacete que amb aquesta pujada salarial han “blindat” el poder adquisitiu de 15 milions de ciutadans. D’altra banda, el PSC va publicar ahir un manifest en el qual la formació defensa portar a terme una reforma de la Constitució per “consolidar l’orientació federal” de l’Estat. També defensa un finançament singular per a Catalunya “que sigui just i respecti l’ordinalitat” i “culminar” el traspàs de Rodalies si després de les eleccions governen.