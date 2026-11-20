CRÒNICA VINTAGE
Els grans comiats de la política: "Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy"
Parlar de Ciutadans és parlar d’Albert Rivera, que va saltar del vaixell després de l’hecatombe del 2019
Recullo l’himne tristoi de la mexicana Julieta Venegas per parlar dels comiats diguem-ne emotius que hi ha hagut els últims anys. Si parlem de grans finals hem de fer-ho –els desbloquejaré un record– d’Inés Arrimadas. I és que després de la patacada de Ciutadans a les municipals i autonòmiques del maig del 2023, va decidir no presentar-se a les eleccions del 23J del 2023 i es va retirar. Parlar de Ciutadans és parlar d’Albert Rivera, que va saltar del vaixell després de l’hecatombe del 2019, quan mesos abans havia estat tercera força política d’Espanya (avui, per algun casual, aquest lloc l’ocupa Vox). Final de Ciutadans i del seu perrete que “feia olor de llet”. Partit en liquidació.
Qui no optarà a governar Espanya des de Madrid serà la CUP, que s’ha anat diluint EFE (2019) després d’entrar per primera vegada el 2019 al Congrés amb dos escons que va perdre el 2023, aconseguint menys de 100.000 vots. Més finals. De les engrunes de CiU van brotar sigles com Junts, PDeCAT, Espai CiU o Unió. A la vista està que només Junts ha recollit el guant del partit que va governar Catalunya durant dècades.
I Terol Existeix? Doncs no, al Congrés ja no existeix. El partit, dic; la ciutat entenc que segueix allà, encara que no en tinc proves fefaents. Tampoc existeixen Més País –absorbit per Sumar–, ni el PCR de Miguel Ángel Revilla.
Noms propis: encenguin una espelma per Alberto Garzón, Pablo Echenique o Espinosa de los Monteros. I sí, també per la nostra Montse Mínguez (cinquena vegada que parlo d’ella), que fa unes setmanes va fer un pas enrere després de més de vint anys dedicada a la política.
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