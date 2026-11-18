CRÒNICA VINTAGE
Visitem més el col·legi electoral que el metge
En onze anys hem anat a votar a les eleccions generals fins a sis vegades
Poden dir que anirem a “exercir el nostre dret com a ciutadans” o a “participar en la festa de la democràcia”, si s’han convertit sense voler-ho en el cunyat quan es van jurar que això no passaria mai. Ho poden anomenar de moltes formes, però el proper 29 de novembre ens toca votar.
Obrin la bústia, recullin totes les cartes dels partits, llegeixin- les totes sense excepció com fa tothom –rialles– i després tirin-les al contenidor de paper, el blau, perquè al seu col·legi electoral de confiança hi haurà paperetes de sobra per a tothom.
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PER JOAN TEIXIDÓ PAU
Per un casual raríssim és vostè un jove a qui toca votar per primera vegada? No pateixi, perquè avui li explicarem quantes vegades hem anat a votar els últims anys. Comencem per l’última, que ja saben que va tocar un calorós estiu de l’any 2023.
Però el més gros és que quatre anys abans, el 2019, vam votar dos vegades a les eleccions generals. La primera vegada va ser l’abril del 2019, quan va guanyar Pedro Sánchez però no va poder formar govern. Davant de tal falta d’acord, el rei Felip VI va convocar noves eleccions per al novembre del mateix any. En volen més? Doncs resulta que abans del 2019 vam votar el juny del 2016 i ho vam fer una altra vegada just un any abans, el desembre del 2015.
És a dir, comptant aquest 29N, en onze anys hem anat a votar a les eleccions generals fins a sis vegades. Una votació cada menys de dos anys. Hi ha més votacions que trens sense retards. Hi ha tantes votacions que podrien anar a votar dos vegades mentre esperen a la cua d’Urgències. Qui sap, potser en uns mesos ens tornem a trobar.
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