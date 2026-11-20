Qui vota qui?
Segons el CIS, així és el perfil dels votants dels principals partits a les pròximes eleccions. Edat, classe social i habitatge: el baròmetre del CIS radiografia les bretxes sociològiques i ideològiques que defineixen el votant.
Qui vota qui? - EFE
Qui vota qui? - ACN
Qui vota qui? - EFE
Qui vota qui? - EFE
Qui vota qui? - AMADO FORROLLA
Qui vota qui? - EFE
Qui vota qui?
Qui vota qui?
Qui vota qui?
Qui vota qui?
Qui vota qui?
Qui vota qui?
L’últim baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), elaborat a partir de més de 5.000 entrevistes, va traçar recentment una radiografia de les bases socials que sostenen cada formació política.
Qüestions com, per exemple, l’edat, els ingressos econòmics, la fidelitat a una determinada ideologia o l’admiració o animadversió cap a líders polítics, són clau a l’hora que una persona decideixi qui votar, i divideixen el mapa electoral en blocs diferenciats.
Mentre que el PSOE descansa sobre una generació madura que exigeix la intervenció pública i l’habitatge com a dret constitucional, el pilar del PP és l’oposició frontal a l’actual executiu central i el suport a la llibertat de mercat.
En els extrems i en l’espai plurinacional, les dinàmiques s’accentuen: malestar econòmic, immigració i sobirania apareixen de forma recurrent.
A continuació, desgranem la radiografia sociològica dels electors que configuren el mapa actual.
Nota: Front Ampli recull les dades de Sumar.