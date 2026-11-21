POLÍTICA
Ayuso reconeix que va ser “un error” com es va explicar la compra de l’àtic
Critica que es qüestioni la dona en política quan “no té marit i tres fills”. El PSOE exigeix explicacions sobre qui va donar l’ordre de compra de l’immoble
La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va reconèixer ahir per primera vegada que va ser “un error” com van explicar des del Govern regional la compra de l’àtic que van adquirir al passeig General Martínez Campos de Madrid, al districte de Chamberí, per 6,3 milions d’euros. “L’àtic va ser un error. No pel que vam fer, sinó per com ho vam explicar”, va afirmar en una entrevista concedida a Bloomberg, en la qual va criticar que es qüestioni una dona en política quan no té “un marit estable i tres fills”. “Sempre se m’ha intentat destruir per aquest tema”, va assegurar, després que s’intentés relacionar aquesta compra amb la seua família o la seua parella.
Des que es va conèixer la compra d’àtic per part de l’empresa pública Planifica Madrid, l’oposició va criticar que la presidenta hagués adquirit aquest immoble per a un ús personal. En les primeres declaracions, Ayuso va descartar aquesta hipòtesi i ho va emmarcar en la reforma “integral” de la Reial Casa de Correus que s’està portant a terme. Davant de la polèmica, el Govern madrileny va decidir vendre l’àtic i destinar els diners a finançar els projectes de recuperació de la Serra Oest, afectada per un incendi l’estiu passat. Tanmateix, els concursos públics per provar de desfer-se de l’habitatge han quedat deserts.
Després d’aquestes declaracions, l’oposició exercida pel PSOE va sortir a contestar les seues paraules. “No hi ha chao pescao que valgui. Encara has d’explicar qui va donar l’ordre, per què, per a què i què passa amb aquests gairebé 7 milions que ens hem gastat tots els madrilenys i que ara no sou capaços de recuperar”, va asseverar el secretari general del PSOE-M i candidat a les pròximes eleccions autonòmiques, Óscar López. “Més que un error, la senyora Ayuso el que ha pogut cometre és un delicte”, va advertir la secretària d’Organització del PSOE-M, Pilar Sánchez Acera, que va reclamar explicacions de “qui va donar l’ordre i per què s’ha comprat aquest àtic”. En aquest sentit, va recordar que el cas està al Tribunal de Comptes. “Hi ha una investigació oberta, ho tenim també denunciat en un jutjat i estem ara esperant que la jutge emeti les diligències.”