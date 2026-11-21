El Senat i el triplet socialista a Lleida
Totes les mirades de les eleccions generals s’adrecen al Congrés. És natural i lògic perquè els grans líders polítics de l’Estat estan allà. Però si no recorden, quan exerceixen el dret a vot, sempre hi ha una altra papereta, d’un color sèpia. És la votació al Senat, la Cambra Alta de les Corts, aquell gran desconegut on les lleis que es discuteixen al Congrés adquireixen forma i passen l’aprovat o el suspens. A Lleida, si el resultat de les eleccions del 23J del 2023 va ser un espectacle per al PSC, amb capgirament de vots i aconseguint dos escons, allò del Senat va ser una altra cosa: triplet socialista que va destronar l’independentisme. A les eleccions al Senat, els electors votem amb una creu els candidats, mitjançant un sistema de llistes obertes.
Així, si a les eleccions del 2019 ERC va aconseguir tres senadors i Junts el quart, el 2023 el PSC va arrabassar els tres als republicans, que es van quedar amb el de Junts. Els senadors escollits a Lleida van ser Dionís Oña, llavors alcalde de Montornès de Segarra i que va recollir 46.765 vots, Pasión Gador i un llavors molt jove Jan Pomés (continua sent jove). La supervivent republicana va ser Sara Bailac, que va aconseguir 42.644 vots.
Una curiositat: Sara Bailac va reunir més vots ella al Senat que ERC, el seu partit, al Congrés. Segona curiositat: el municipi de Dionís Oña, Montornès de Segarra, va ser el que més participació va registrar en tota la demarcació, amb un 82%. Tercera curiositat: La històrica Mayte Rivero, en actiu des del 2011, no va poder revalidar la seua acta com a senadora per Junts.