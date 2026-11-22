Feijóo crida a no confiar-se i adverteix que Sánchez ferit és “més perillós”
Promet retornar els menors migrants
El candidat del PP a la presidència del Govern espanyol, Alberto Núñez Feijóo, va cridar ahir la seua militància a no tenir “ni un minut de relaxació” i “ni un somriure de més” i a no fiar-se ni de les enquestes, ja que el Partit Socialista i Pedro Sánchez “són més perillosos” quan estan ferits.
“Els coneixem, són capaços de tot i ferits són encara més perillosos”, va afirmar el líder del PP en un míting a València, i va cridar els ciutadans a “multiplicar-se per deu” en l’últim tram de campanya per aconseguir la victòria a les urnes el 29N.
Més tard, des del municipi canari de La Restinga, el líder del PP va avançar que si governa crearà un comandament únic en immigració per coordinar la resposta al problema migratori i canviarà el Codi Penal per tal d’endurir la persecució a les màfies que trafiquen amb persones.
A més, va prometre reformar la llei del Menor i la llei d’Estrangeria per retornar els menors migrants a les seues famílies, mentre que va condicionar els fons de cooperació al control de la immigració irregular.
Des de l’Hospitalet del Llobregat, el candidat del PP per Barcelona, Xavier García Albiol, va fer la mateixa reflexió a l’advertir que “el partit” del 29N “no està guanyat”, malgrat el bon ambient després del debat entre Sánchez i Núñez Feijóo, i va afegir que el president del Govern espanyol “és capaç de tot”, fins i tot de “fer trampes” amb l’objectiu de “no perdre el poder”.
Per la seua part, l’expresident del Govern José María Aznar va avisar que Pedro Sánchez demolirà la Constitució espanyola i concedirà el “reconeixement nacional” als seus socis independentistes si aconsegueix guanyar les eleccions del 29N i repetir govern.