SUCCESSOS
Un mort en un foc a Sant Quirze del Vallès
Un home va perdre la vida ahir en un incendi en una casa unifamiliar a Sant Quirze del Vallès. Els Bombers de la Generalitat van rebre l’avís poc abans de les set del matí d’ahir, on a l’interior de l’habitatge van trobar un home inconscient que no van poder reanimar. El foc va afectar la cuina i el fum es va estendre per tota la casa.
D’altra banda, un altre incendi que tenir lloc en un edifici a Manresa es va saldar ahir amb 15 persones ferides, una de les quals en estat greu, 8 en estat menys greu i 6 en estat lleu, i va obligar a evacuar en total una quarantena de veïns. Els Bombers de la Generalitat van rebre l’avís cap a les 14.23 hores i van acudir fins al lloc 6 dotacions per sufocar el foc. Tant el ferit greu com els 8 en estat greu van ser traslladats a l’hospital Althaia de Manresa. De moment, no s’han aclarit les causes de l’incendi.