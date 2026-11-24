IMMIGRACIÓ
L’ICE arresta un català de 22 anys amb visat vigent
La seua universitat li ha anul·lat el permís de residència sense avís. La seua advocada denuncia que pateix condicions precàries
Un estudiant català de 22 anys ha estat detingut per agents del Servei d’Immigració i Control de Duanes (ICE) dels Estats Units. Segons la seua advocada, Regina Pitarch, el jove va ser arrestat el 13 de novembre mentre ajudava un amic a fer un trasllat i malgrat tenir visat vigent fins al 2029. Després de passar per un centre penitenciari de Florida –on li van donar l’opció de firmar una extradició voluntària–, l’alumne va ser traslladat a un centre de detenció de l’ICE a Geòrgia, on continua arrestat.
“El van parar, el van detenir, sense preguntar, el van empresonar, no van mirar si tenia visat i només el van deixar trucar a una persona. Va poder avisar el seu company de pis”, va relatar Pitarch a RAC1. L’advocada va explicar que el jove –que estudia Administració d’Empreses a la Universitat de Missouri– té el visat vigent fins al 2029, però el centre li va anul·lar el permís de residència “sense dir-li res” perquè les classes eren en línia. Pitarch va apuntar que, en aquests casos, l’ICE té l’obligació d’informar la universitat per verificar el visat, però no va ser així.
Pel que fa a les condicions, Pitarch va afirmar que l’estudiant es troba en una “situació precària”. “No els deixen dormir perquè tenen els llums oberts tota la nit, hi ha centenars de persones, li falta menjar... És alarmant”, va resumir. L’advocada també va destacar que els agents de l’ICE posen moltes traves en la comunicació –els interns només disposen de cinc minuts– i que no pot parlar directament amb el seu client, per la qual cosa es comuniquen a través de missatges.
La Generalitat, al corrent
El conseller de la Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, va assegurar que el Govern segueix de prop la situació del jove i va declarar que estan fent gestions per “aconseguir que l’alliberin com més aviat millor”. “Des del Govern estem fent totes les gestions necessàries, en contacte amb les persones i institucions implicades, per contribuir a resoldre la situació”, va dir.