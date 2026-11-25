Independència
El veterà polític lleidatà torna a repetir com a candidat de Junts per Lleida. Aspira a ser decisiu a Madrid per imposar la “carpeta lleidatana” i afirma que el problema és més Pedro Sánchez que el PSOE.
Torna a repetir com a candidat de Junts al Congrés. Quin balanç fa d’aquests tres anys?
Ha estat positiu pel treball que hem fet aprovant lleis com la d’amnistia, la de multireincidència o la de l’ELA. També hem aconseguit reduccions fiscals per a les pimes i les cooperatives i per al cost de l’electricitat per als regants, entre altres mesures.
I què han fet per Lleida?
Hem aconseguit 1,6 milions d’euros per a projectes culturals, dels quals 500.000 són per a la Seu Vella, que es faci l’estudi per a un nou baixador ferroviari a Lleida al passeig Onze de Setembre i recuperat el contracte de 120 dies per a les campanyes de temporers. Hem estat útils i això és el que hem d’explicar. També hem votat en contra de les 37,5 hores setmanals perquè era una ordre de tancament de moltes micro i petites empreses. Amb el decret de l’habitatge va passar el mateix, a Lleida no hi ha cap fons voltor. Tot el que hem fet ha estat tenint present les necessitats de Lleida.
L’amnistia s’hauria aconseguit amb el PP a la Moncloa?
No. El PP ens ha perseguit i segurament ara ens voldrien a la presó. Però Sánchez el 2023 va prometre que portaria Puigdemont i el portaria davant del jutge. El que hem aconseguit no és perquè al PP o al PSOE els semblés bé, és perquè necessitaven els nostres vots. Aquesta és la clau, perquè som útils i els únics que defensem Catalunya. El PP no ens hauria donat l’amnistia, però el PSOE, si no ens hagués necessitat, tampoc.
El 2023 vostè va dir que “governi PP o PSOE és igual perquè serà un desastre per a Catalunya”. Però amb l’amnistia sí que ha estat positiu que governés el PSOE.
Van acceptar la nostra condició sine qua non perquè necessitaven els nostres vots, així de clar.
Amb el PP no hauria passat...
No ho sé, no és la nostra preocupació. Em fan gràcia els que diuen que ara vindran PP i Vox. Ja veurem, però si venen serà per la gestió nefasta dels socialistes, perquè Rodalies està feta una porqueria per ells, per les joies de Zapatero o per les mossegades d’Ábalos i Cerdán. És que és de conya, ho han fet tan desastrosament malament que no sé si vindran PP o Vox, però ho han fet tan malament que serà per culpa seua.
Ara hi ha eleccions per la caiguda dels decrets d’habitatge. La seua oposició va ser clau. Creu que van explicar bé per què el seu grup hi va votar en contra?
Crec que sí, perquè no ens hem deixat arrossegar per les pressions ni les manipulacions. És mentida que els decrets fossin per Maricarmen, hi ha hagut 200.000 Maricarmens en vuit anys. Els socialistes ara agafen la bandera d’una dona desnonada quan és una autèntica manipulació. Les majories d’esquerres han fabricat molta manipulació dient que amb aquests decrets resolien alguna cosa quan només agreujaven les seues polítiques, que són les que ens han portat al fet que cada vegada hi ha menys lloguers i més cars. I dins d’aquesta carpeta hi ha també les okupacions, la llei de les quals no ens han deixat tramitar. La nostra proposta recollia deixar lliure un pis okupat en 48 hores, i si eren gent vulnerable amb menors se’ls atén i se’ls dona una alternativa. I tots aquests demagogs que han donat suport al Govern central dient que era un problema menor, els dic que a Catalunya hi ha hagut el 50 per cent de les okupacions de l’Estat. Hi ha hagut molta demagògia.
Hi ha alguna cosa d’aquests tres anys que canviaria?
Potser hauria intentat una negociació diferent amb el PSOE perquè complissin els acords al 100%.
Porta 40 anys en política. S’imaginava que acabaria sent el candidat d’un partit que té com a prioritat la independència?
Ja era independentista quan era a les JNC i llavors el president Pujol ens deia que “això no toca”, perquè havíem d’explorar totes les possibilitats per veure si Catalunya tenia un encaix en el marc de l’Estatut, i això ha fracassat. Els espanyols s’han recentralitzat i resistit que hi hagi un sistema autonòmic ferm.
Si el seu objectiu és la independència, per què no han fet com altres forces i no presentar-se a les eleccions espanyoles?
La independència és l’objectiu perquè el més prioritari és que la gent visqui millor i tingui més recursos. Per això té sentit anar a Madrid. Mentre no siguem un país independent allà es decideixen moltes coses que ens afecten, per bé o per malament. Hem de ser allà perquè som l’única força que defensa Catalunya i que sigui lliure.
Vostès diuen que són al centre i, com el 2023, podrien tenir la clau de la governabilitat. Votarien en contra d’un govern del PP en solitari?
Sé que és una pregunta obligada i lògica, però les coses són més complexes que un “sí” o un “no”. El 2023 ens deien que no podíem votar Sánchez perquè anava a les manifestacions del 155 i portaria Puigdemont davant dels jutges. Però al final, el que has de fer no és posar en el centre el teu partit, sinó ser útil al teu país i la seua gent. I ara farem el mateix. Portarem la nostra carpeta catalana per a qui vulgui veure-la. Són ells els que ens han de venir a buscar.
No es mulla...
No som nosaltres els que hem de mullar-nos. El que sí que dic és que l’escenari del 2023 era horrible, però n’hem tret coses positives.
Què espera d’un govern de coalició format per Partit Popular i Vox?
No desitjo que arribin al govern, però la veritat és que no ho sé. Dependrà del pes de cada partit, de les majories que tinguin... Nosaltres anem a la nostra, a convèncer la gent que fa falta reforçar el centre polític, allunyar-se dels extrems i que votar-los no soluciona les coses.
Un canvi de govern podria despertar l’independentisme?
Com més agredeixin la nostra llengua, cultura i identitat, més es mobilitzarà la gent. Però l’independentisme no hauria de moure’s en funció de qui governi a Madrid. Reconstruïm el projecte, depèn de nosaltres. Però no nego que com més radicals siguin més gent es mobilitzarà, és un efecte pèndol.
La seua companya Míriam Nogueras va dir que no veurien malament donar suport a algú del PSOE que no fos Sánchez. En qui pensen?
Si ho dic es trencaria la joguina.
El problema és Sánchez?
Sí, Sánchez és bona part del problema perquè la majoria de casos de corrupció i d’investigacions policials conflueixen en el seu entorn. És cert que n’hi ha algunes de fabricades per la cúpula policial com van fer amb nosaltres per perjudicar-los, però n’hi ha moltes que són certes. Ja els vam dir fa temps que si volien mantenir Sánchez això era donar gasolina a PP i Vox i que plantegessin una altra persona neutra, capaç de complir els pactes. Però es veu que per a Sánchez el PSOE només és ell i que no hi ha res més.
Què proposa ara per a les terres de Lleida?
Cal ajudar els sectors econòmics de la nostra terra reduint la pressió fiscal i la burocràcia. No pot ser que sigui més difícil treballar que viure d’una paga o d’una subvenció. S’ha d’estimular que la gent treballi i que les petites empreses puguin prosperar i contractar més treballadors. Lleida també necessita més inversió en infraestructures, no s’ha fet cap de les obres que ells van plantejar el 2023. També volem reduir la càrrega fiscal en activitats clau com l’accés a l’habitatge i que es puguin desgravar l’IRPF per a la compra de primer habitatge de joves i per als lloguers. A més de fer una gestió de la migració amb sentit, perquè ara s’aplica que tothom pot venir com sigui, se li reconeixen tots els drets sense tenir cap obligació. No tenim els recursos per a habitatge i garantir uns serveis de qualitat. Així rebentes el sistema, han posat al límit l’estat del benestar per aquesta política.
Una porra dels resultats per a aquest diumenge a Lleida?
Dos per a nosaltres, un per al PSC i un altre per a ERC.