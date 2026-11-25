Intxaurrondo: “És neutral la junta electoral?”
La periodista ha estat expedientada per la JEC per qüestionar si RTVE ha de donar espai a la ultradreta després de l’entrevista de David Broncano el líder de Vox, Santiago Abascal
La polèmica per l’obertura per part de la Junta Electoral Central d’un expedient a la periodista Silvia Intxaurrondo per preguntar si RTVE havia de donar espai a la ultradreta va créixer ahir després de les declaracions de la reportera. Intxaurrondo, presentadora del programa La Hora de La 1, va qüestionar la neutralitat de la JEC: “És neutral la Junta Electoral entre el feixisme i la democràcia?”, va plantejar. Ho va expressar en l’obertura del programa, on va precisar que les preguntes objecte d’expedient van ser: “Ha de tenir cabuda l’extrema dreta a la televisió pública?”, “pot RTVE ser neutral si té el deure de defensar els drets fonamentals i la igualtat?” i “on acaba el pluralisme i comença la normalització dels discursos discriminatoris?” Ho va fer després de l’entrevista de David Broncano a Santiago Abascal.
Ahir va llegir part de la resolució de la JEC, que reconeix que les seues intervencions es van produir “en l’espai d’anàlisi i tertúlia i no en el seu bloc estrictament informatiu”. La possible sanció va de 100 a 1.000 euros i es pot reduir si es paga voluntàriament i es reconeix la responsabilitat. “A què ve aquest regateig? La llibertat de premsa també té descompte per pagament immediat”. Va plantejar altres preguntes com si “els principis democràtics, la igualtat i els drets fonamentals queden suspesos durant el període electoral” i va concloure que el periodisme “no consisteix únicament a entregar un micròfon”, sinó “a fer preguntes i a obrir debats”. “Recorreré fins a esgotar totes les instàncies judicials perquè jo, a diferència de d’altres, sí que em nego a regatejar amb la llibertat de premsa”, va dir.
En paral·lel, la Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya (FAPE) va instar a retirar i arxivar l’expedient sancionador.