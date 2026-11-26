Crítiques a Junts
Inés Granollers repeteix com a candidata d’ERC per Lleida al Congrés i, malgrat que manté ferm el seu compromís independentista, centra els comicis en la batalla pel vot útil per frenar l’extrema dreta.
Inés Granollers és una de les figures amb més pes polític dins del grup parlamentari d’ERC al Congrés, i davant de les eleccions generals de diumenge, ens cita a l’estació d’autobusos de Lleida per repassar les propostes de la seua formació.
Se la veu molt orgullosa amb la nova estació...
Sí, perquè si hi ha un edifici amb marca republicana a Lleida és aquest. Va nàixer amb una lleidatana de pedra picada com Esther Capella com a consellera de Territori, i va començar a aixecar-se amb Pere Aragonès a la Generalitat i Miquel Pueyo a la Paeria.
Però per anar a Madrid utilitza l’AVE...
Visc a Bellpuig, però no faig servir el tren tant com voldria perquè és molt difícil arribar a Lleida des de Bellpuig en transport públic a les sis del matí. Així que molts dies vinc amb el cotxe per poder agafar l’AVE.
És el problema de molta gent.
A Bellpuig tenim molts serveis, però no a tots els pobles passa el mateix. Si no tens una mobilitat garantida, com ho fas per desplaçar-te?
Com es pot millorar la mobilitat de Lleida?
Oferint el que la gent demana, per això vam incloure esmenes a la llei de Mobilitat del 2024 per incrementar el transport sota demanda per a municipis com els del Pirineu. Demanem més furgonetes i més taxis dels pobles fins a les capitals de comarca.
També es necessiten millors carreteres...
És evident. Cal millorar el ferm de l’A-2 perquè estem cansats que viatjar fins a Barcelona sigui un parc temàtic. L’avenç electoral ho va evitar, però volíem proposar un encàrrec de gestió per arreglar l’autovia quan fes falta de cara als pressupostos.
Ja hi ha un encàrrec de gestió de l’Eix Pirinenc. Pot quedar en l’oblit si canvia el govern?
Pot passar, i ja ho hem vist quan hi ha hagut majories absolutes, però nosaltres recordarem dia i nit al ministre de torn que això ja està firmat. I continuarem vetllant perquè arribin recursos que permetin arreglar-lo.
Aquest ministre podria ser de Vox. Què opina de l’extrema dreta?
Basa el seu discurs en un racisme total, perquè culpa de tot els més vulnerables.
Tem que es perdin drets?
Moltíssim. Perquè de vegades es donen per descomptats. A l’Argentina, per exemple, amb una vareta màgica s’ha tornat a instaurar la jornada laboral de 12 hores. Això pot passar aquí. Si votem els nets del franquisme, no esperem que s’hagin tornat progressistes.
Crec que vostè ja sap com se les gasten al Congrés...
El seu model de fer política és la crispació. La passada legislatura vaig presidir la Comissió d’Indústria i Turisme, i en la primera sessió el portaveu de Vox [José María Figaredo] ja va arribar amb la idea de desestabilitzar dient que no podia ser que una independentista fos a la presidència. I quan li vaig donar la paraula a un diputat del BNG, que evidentment va parlar en gallec, la neurona li va explotar...
Què va passar?
Va començar a cridar fins que el vaig expulsar.
Va canviar alguna cosa en la següent sessió?
Els lletrats de la Cambra el van advertir i jo li vaig dir com s’havia de dirigir a la comissió, i que si no era capaç d’entrar en aquest joc, deixés de ser el portaveu de Vox. El primer dia vaig pagar la novatada, però no més.
Va acceptar les seues condicions?
Ho va intentar, però com que no li vam donar la paraula no ha tornat mai més. Aquesta és la manera de combatre l’extrema dreta: amb arguments i sent més valent que ells.
ERC també ha criticat molt Junts durant la campanya. Per què?
Nosaltres sempre votem pensant en la ciutadania de Catalunya. En canvi, Junts va anunciar un dia que votaria en contra de qualsevol iniciativa del PSOE. Si fas això, no estàs analitzant el que necessiten els catalans en cada cas, i aleshores deixes de ser útil.
Un exemple?
No puc entendre que votessin en contra del Consorci d’Inversions, perquè ens hauria permès decidir i executar inversions des de Catalunya. Només pots votar no perquè no ho has aconseguit tu o perquè tens interessos en grans lobbies empresarials als quals no els interessa que l’obra pública sigui accessible per a més empreses.
Com de complicat és que ERC i Junts tornin a entendre’s?
A mi m’encantaria, però abans els demanaria que deixin de considerar que el país és seu, perquè la gent veu que el partit útil per a Lleida és ERC. Que deixin de mirar-se el melic i pensin més en la ciutadania. Si ho fan, ens entendrem.
També s’estan disputant el vot útil amb el PSC. Per què cal votar ERC i no el PSC?
Perquè quan els socialistes tenen majoria al Congrés, el PSC es converteix en el PSOE. De fet, fins fa poc la portaveu del partit era la diputada del PSC per Lleida. En canvi, des que ERC incideix tant a Madrid és quan hem notat aquí polítiques més republicanes, com les lleis de l’Avortament o de la Dependència.
Pot ser que la lluita pel vot útil dilueixi l’independentisme?
Som independentistes perquè volem viure en una república catalana que garanteixi els drets socials per a tothom. Fins aquell moment jo seré independentista, però mentrestant vivim en un Estat que condiciona la nostra vida. Per això nosaltres volem guanyar més competències per quan hi hagi un nou embat a l’Estat.
Un referèndum? Pedro Sánchez ja ha dit que no n’hi haurà cap altre...
El 22 de juliol del 2023 deia que no es parlaria català al Congrés i que no amnistiaria ningú, i avui es parla català al Congrés i tenim tots els presos del procés amnistiats.
El principal problema per a molta gent és l’habitatge. Què proposa ERC?
Regular el preu del lloguer perquè tothom hi tingui accés, i per això demanarem rebaixes fiscals perquè els joves accedeixin al primer habitatge. I, després evitar l’especulació: qui vulgui fer-ho, que ho faci. Però que pagui molts impostos.
A Lleida també són capitals les polítiques agràries.
Els meus besavis i els meus avis es van guanyar la vida amb l’agricultura, però el meu pare ja va ser incapaç d’aconseguir-ho i als 50 anys va haver de deixar-ho. Això li va suposar un dol que no va superar mai, per la qual cosa és molt important que els pagesos es guanyin la vida dignament. Per això tornarem a proposar una reforma de la llei de la Cadena Alimentària, perquè ningú no pugui vendre per sota del preu de cost. No pot ser que produïm els millors productes alimentaris, els agricultors tinguin dificultats per sobreviure i cada vegada sigui més car omplir la cistella quan comprem. Entre un extrem i l’altre hi ha algú que s’està quedant els diners.
Hi ha molt professional de la política al Congrés?
Sí. Hi ha molt jurista i funcionari, però hi ha pocs pagesos. Només conec un diputat que es dediqui a l’agricultura. També hi ha pocs autònoms i petits empresaris. Hi ha molt pocs representants d’aquesta gent al Congrés.
Vostè va ser autònoma, oi?
Sí, per això, si hi ha algú que els entén soc jo, perquè quan has viscut el que vols defensar, ho fas millor. M’agradaria que ningú no es pogués jubilar amb la política. No es pot passar de ser el diputat més jove i d’allà fins a la jubilació.
Ho veu com un requisit?
Exacte, perquè aquestes persones no tenen ni idea del que és treballar en una empresa privada, del que és aixecar una persiana i pagar nòmines, lloguers i si podràs arribar a final de mes.
Per això molta gent pensa que alguns polítics viuen en una bombolla...
Sí, massa. Cal trepitjar les places, veure com treballen els nostres veïns i amics que tenen dificultats per arribar a final de mes.