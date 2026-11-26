El Senat, l’elecció de llistes obertes
Els lleidatans podran optar diumenge per 3 dels 16 candidats que es presenten als 4 escons per Lleida. La cambra amb prou feines té capacitats de decisió que no pugui corregir el Congrés
Els votants lleidatans podran donar suport diumenge a fins a tres dels setze candidats que presenten PSC, Junts, ERC, PP, Vox i PTCT al Senat (en el qual Lleida compta amb quatre escons). Aquesta és l’única votació en què s’ofereix als electors llistes obertes, en la qual no tot ho decideixen els partits. No obstant, els resultats acostumen consistir a Lleida en el fet que el partit més votat per al Congrés s’emporta dos o tres senadors, el segon un i el tercer un o cap. El sondeig publicat diumenge passat per SEGRE situava en aquestes posicions, respectivament, PSC, ERC i Junts.
“El Senat és la cambra de representació territorial”, estableix la Constitució, tot i que a la pràctica l’obediència real dels seus membres és per als partits en les llistes en què figuren i no per a les circumscripcions en les quals es presenten.
La designació dels senadors autonòmics (que nomena el Parlament) resulta paradigmàtica de la primacia partidària sobre la territorial: entre els vuit catalans hi ha zero lleidatans, un dígit inferior al seu pes territorial (37,9%) i al demogràfic (5,6%). Tarragona, amb un 19,6% i un 10,9%, en té dos (Alfons García i Teresa Pallarés, el PSC i Junts) mentre que Girona, amb un 18,3% i 10,1%, en té, com Lleida, un menys que Castelló, d’on és el senador i exregidor barceloní del PP Joan Millán. Barcelona en té 6.
I per a què serveix el Senat? Això depèn del pes que hi tenen els partits polítics. Normalment, el Senat replica amb alguns matisos la majoria del Congrés, malgrat que almenys en dos ocasions, en la legislatura 2008-2011 i en la que tot just ha acabat, això no ha passat.
Quan es dona la rèplica, el Senat passa a ser, a la pràctica, una cambra de tràmit que avala les decisions que li arriben del Congrés, sense ni tan sols aplicar a les lleis les modificacions d’entorpiment que després revoca la cambra baixa, i en les quals el paper de l’oposició es redueix als apartats de control i impuls, és a dir, a formular preguntes al Govern i a forçar les compareixences dels seus membres per treure’ls el rendiment mediàtic més gran possible.
La cosa canvia sense aquest paral·lelisme al permetre usos filibusters del reglament per, per exemple, esgotar els dos mesos (20 dies en iniciatives d’urgència) que té per tornar els textos al Congrés, ampliar-los a la pràctica si es tracta de lleis orgàniques, o forçar el bloqueig dels tractats, com va passar fa uns mesos amb el d’amistat i cooperació amb França.
Malgrat que es tracta d’una cambra amb una capacitat legislativa molt limitada (la tramitació de les seues lleis acaba si el Congrés les rebutja) i aliena a algunes decisions d’Estat com la investidura del president del Govern, sí que disposa d’òrgans específics com la Comissió General de les Comunitats Autònomes (un organisme consultiu, a la pràctica), és la seu de la Conferència de Presidents Autonòmics i proposa i controla el FCI (Fons de Compensació Interterritorial, 430 milions d’euros anuals). I elegeix, amb una majoria de 3/5 (160), quatre magistrats del Constitucional, deu vocals del Poder Judicial i sis consellers del Tribunal de Comptes.