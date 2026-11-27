Accidents
La tinenta d’alcalde de Seguretat i Mobilitat de la Paeria de Lleida és la cap de llista del PSC al Congrés després de la dimissió de Montse Mínguez. Fa una fèrria defensa dels serveis públics i l’habitatge assequible.
Quins reptes es marca com a prioritaris per a Lleida?
Traslladar al Congrés totes les problemàtiques del nostre territori en infraestructures, serveis, sanitat, educació o la millora de l’agricultura.
Quin resultat electoral espera?
Consolidar els dos diputats, penso que tenim moltes possibilitats. Si podem arribar al tercer, molt millor. Crec que la ciutadania està entenent el nostre missatge i el que es juga si partits com PP i Vox arriben al govern.
A Lleida ciutat hi ha límits als preus dels lloguers des del març del 2024, però des d’aleshores els preus han pujat un 5,9%. És suficient aquesta mesura?
És positiva per millorar l’accés a l’habitatge. Ens basem en tres pilars: protegir les persones vulnerables per evitar les pujades abusives i evitar l’especulació perquè els grans tenidors no facin negoci amb els pisos; regular el mercat del lloguer amb límits per evitar desnonaments; i construir habitatge assequible i posar a disposició solars que hem de fer atractius per als promotors.
Això últim és complicat, no?
Però s’està fent. El president Illa va demanar col·laboració als ajuntaments per posar a l’abast solars municipals, i a Lleida s’està fent. Per exemple, al Centre Històric, on constructores poden fer habitatge accessible, a Torre Salses o a Anastasi Pinós. Lleida és un model del que s’està fent en matèria d’habitatge. Per exemple, amb els 121 pisos de lloguer accessible que s’han fet als Mangraners. Cal continuar treballant perquè l’habitatge sigui un dret i no un privilegi.
A Cervera, els lloguers han pujat un 12,9% i a Guissona un 9,2%. Aquests municipis i la capital deixaran d’estar tensionats el març de l’any que ve. S’haurien de mantenir els límits?
El lloguer ha d’estar regulat i tenir uns límits perquè els lloguers no pugin de forma intencionada. Aquesta regulació del mercat s’ha d’aconseguir i mantenir.
Com cal protegir les persones grans?
Els dos decrets d’habitatge tombats per Vox, PP i Junts les protegien, evitant pujades abusives del lloguer. S’han d’augmentar les pensions en funció de l’increment del cost de la vida i protegir el sistema públic perquè no les puguin privatitzar.
Esmentava la millora de l’agricultura. Com pot l’Estat ajudar els pagesos?
Necessiten molt suport de les administracions. Un dels elements que més els afecta és la sequera, per la qual cosa cal una bona gestió hídrica. Ja s’està avançant amb el Canal d’Urgell. Les explotacions agràries s’han de tecnificar per acompanyar un ofici tradicional amb tecnologia que permeti treure el màxim rendiment. També s’ha d’eliminar la burocràcia amb una sol·licitud única per a diferents tràmits, i garantir el relleu generacional, per a la qual cosa hi ha programes específics amb ajuts i un cens de terrenys en desús.
Parlem d’infraestructures. Lleida està ben connectada amb la xarxa actual de Rodalies?
No, li falta connexió. Portem molts anys de desinversió a Rodalies i la ciutadania no ha assumit aquest model de transport com un model viable perquè no hi ha cobertura ferroviària que connecti els municipis de la província. És un repte de futur en què ja s’està treballant amb la Generalitat i l’Estat.
Creu que el traspàs a la Generalitat en millorarà la gestió?
Apostem per una gestió de proximitat. Podrà millorar la gestió, però també va acompanyada d’una inversió que l’Estat està portant a Catalunya. Cal més inversió.
Aquest any ha estat marcat per tres accidents mortals, dos en l’alta velocitat i un a Rodalies. Què cal fer?
No podem negar que hi ha persones que no confien en el tren. S’està treballant per resoldre-ho des de ja, detectant punts negres i fent auditories per saber quins trams de via afecten la circulació òptima. A partir d’aquí, hem invertit amb un pla de Rodalies de 8.000 milions, dels quals ja se n’han executat 3.000, amb la compra de nous trens i també en les línies d’alta velocitat.
Els usuaris de l’Avant també denuncien falta de places i incidències constants.
Hi va haver una caiguda de places i freqüències durant la pandèmia, però ara s’han incrementat. El servei permet una connexió amb Barcelona que genera oportunitats també per a Lleida, i hem de tornar als nivells d’abans de la pandèmia.
Quines carreteres cal arreglar?
Necessitem unes carreteres en bon estat per seguretat i per garantir l’accés dels pobles petits als serveis públics. Hi ha una reclamació històrica a l’N-260, on s’ha acordat destinar 260 milions per a la modernització d’un eix que unirà tots els pobles del Pirineu. També l’N-240, on hi ha un compromís de desdoblament.
La dreta i l’extrema dreta porten per bandera la baixada d’impostos. Com ho veuen?
Els impostos financen els nostres serveis i les nostres polítiques públiques que hem de garantir, per la qual cosa són necessaris. Si volem millores, aquestes s’han de fer a través del pagament d’impostos que ens permeten millorar l’estat del benestar.
Els impostos de Lleida s’han de recaptar a Barcelona o Madrid?
Els impostos de Lleida s’han de quedar a Lleida. Hi ha una proposta d’un model de finançament propi de Catalunya que ajudaria a tenir més capacitat econòmica perquè la Generalitat pugui prioritzar en què s’invertirà.
Què cal fer per frenar la multireincidència delictiva?
No pot ser que hi hagi persones que carreguin motxilles de 30, 40 o 60 delictes, que se’ls jutgi, entrin a presó i automàticament surtin. Cal ser contundents i potser fer una reforma del Codi Penal perquè, en aquests casos, les penes es compleixin i siguin més contundents. Una altra mesura que ja s’ha començat a aplicar és el reforç dels jutjats perquè hi hagi més agilitat.
Moltes persones ho vinculen amb la immigració i diuen que “tenen més facilitats”.
És una llegenda urbana que no és real. Els ciutadans tenen els mateixos drets i oportunitats. Estem parlant de persones que venen a buscar-se la vida, i se’ls ha de tractar amb bones condicions i aconseguir que vinguin amb garanties que podran treballar, també per contribuir al nostre sistema econòmic. També serà el que garanteixi el nostre sistema de pensions.
La majoria d’enquestes apunten a una majoria absoluta de PP i Vox. En aquest cas, facilitaria amb el seu vot un govern del PP sense l’extrema dreta?
No. Volem que hi hagi un govern d’esquerres, progressista, que realment defensi els drets de les persones. Un govern de la dreta no beneficiaria de cap manera la ciutadania.
S’ha definit com la candidata “accidental” del PSC. Considerava necessària la dimissió de Montse Mínguez?
El que no considero just és que hagi rebut una pressió i un assetjament públic com el que se li ha fet a través de xarxes socials i pseudomitjans de comunicació per un assumpte de la seua parella. Ha estat totalment injust, a causa de la seua trajectòria, la seua dedicació i el treball que ha fet. Ella ha pres la decisió que ha volgut lliurement i es respecta, evidentment.
Si és elegida diputada, es presentarà a les pròximes eleccions municipals?
Mantindria l’acta de regidora perquè queden poc més de cinc mesos per a les eleccions municipals, i fer ara una modificació del govern no seria adequat. Em dec al partit, i l’alcalde, Fèlix Larrosa, haurà de fer la seua llista per a les municipals, la decisió és seua. Si em demana que estigui amb ell, li faré confiança i participaré en el seu projecte.