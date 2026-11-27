Debat, jornada i resultats, a Grup SEGRE
Així viurem en tots els nostres mitjans l’últim dia de campanya, el debat, la nit electoral i les anàlisis posteriors
Debat, nit electoral i resultats i anàlisis. Això és el que ens queda de campanya, dia d’eleccions generals i els dies posteriors. A Grup SEGRE ho tenim tot preparat per donar-li la cobertura final.
L’últim debat
Començarem amb el debat de Grup SEGRE. L’últim de la campanya i que es farà als estudis de Lleida TV amb els tres candidats i candidates de PSC (Cristina Morón), ERC (Inés Granollers) i Junts (Isidre Gavín). El debat constarà de diversos blocs temàtics, com habitatge, seguretat, economia o benestar, que duraran cadascun cinc minuts, entre parlaments dels candidats i debat i rèpliques entre candidats. El moderarà el periodista de Lleida TV Jordi Sebastià i s’emetrà en dos mitjans diferents de Grup i en hores diferents. En primer lloc, s’emetrà avui en directe i en streaming a les 12.45 h per SEGRE.com. Més tard, i a la nit, es tornarà a emetre per Lleida TV a les 21.30 h. Durant el dia, les xarxes socials de SEGRE i Lleida TV publicaran els minuts d’or de cada candidat. La crònica del debat la podran llegir dissabte a les pàgines del diari SEGRE.
Nit electoral
La nit electoral començarà aviat. Ja a primera hora, al digital de SEGRE informarem de les obertures de col·legis i donarem les primeres xifres de participació. Ho farem amb notícies, minut a minut i gràfics a la portada del digital.
La cobertura important arribarà a partir de mitja tarda, quan a les vuit del vespre tanquin els col·legis electorals i comenci l’escrutini. A partir d’aquell moment els donarem els resultats en directe, tant d’arreu de l’Estat, com de catalunya i de Lleida. També hi haurà cobertura a Lleida TV. A partir de les 21.30 h i fins passada la mitjanit La Xarxa els oferirà un especial informatiu presentat per Vanessa Raja i Áurea Castosa, i amb Marta Alòs com a politòloga i comentarista des del plató de Lleida.
Anàlisi i resultats
Tot el que passi durant la jornada electoral ho trobareu a les pàgines del diari SEGRE de dilluns. Anàlisi dels resultats escrits per les principals firmes, votacions, percentatges, anècdotes i el llistat de tots els pobles de la província de Lleida amb totes les dades contrastades. I no es perdin les pàgines de dimarts, on trobareu les votacions barri a barri de Lleida.